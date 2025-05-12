Алкоголь выходит из моды: продажи спиртного снизились на 15%

В первом квартале 2025 года произошло падение розничных продаж алкоголя на 14,7%, до 47,8 млн декалитров (дал). Падение спроса затронуло все виды спиртных напитков, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Продажи слабоалкогольной продукции снизились на 89%, до 490 тыс. дал., реализованный объем спиртных напитков крепостью выше 9% уменьшился на 4,4%, до 27 млн дал. Так, продажи водки впервом квартале упали на 7%, составив 17 млн дал. Объемы коньяка сократились до 3 млн дал (-12%).

Объемы проданных виноградных вин снизились на 2%, до 13 млн дал. Доля ликерных вин в розничной торговле сократилась на 8,8%, до 266 тыс. дал. При этом отмечается рост продаж игристых вин на 5%, до 5 млн дал и ликероводочных изделий — на 12%, до 4 млн дал.

К сокращению продаж спиртного привело увеличение акцизов, минимальных розничных цен и пошлин на зарубежную продукцию. Так, в 2025 году акциз на водку поднялся на рекордные 15%, в связи с чем минимальная розничная цена выросла с 299 до 349 рублей за 0,5 литра. На снижение продаж вина оказало влияние подорожание импортных продуктов.

Еще один важный фактор, приведший к снижению спроса, — тренд на здоровый образ жизни. Согласно исследованию Quick Resto, больше четверти молодых россиян (28%) не употребляют алкоголь.

В конце апреля продажу алкоголя ограничили в Забайкалье. Там алкоголь нельзя будет продавать в магазинах, которые находятся рядом или в одном здании с библиотеками и учреждениями культуры. Также компаниям, которые продают спиртное в розницу, нужно иметь уставной капитал менее 500 тыс. руб.

С 1 марта в Вологодской области действуют ограничения, согласно которым продажа алкоголя в будние дни может осуществляться только с 12:00 до 14:00. После введения ограничений на продажи алкоголя в регионе снизилась на 32% год к году, 227 алкомаркетов закрылись.