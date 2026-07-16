Производитель колбас «Владимирский стандарт» изменит ассортимент из-за роста издержек

ГАП «Ресурс» проводит комплекс антикризисных мероприятий на предприятии «Владимирский стандарт», производство которого ранее было приостановлено. Компания рассчитывает возобновить выпуск продукции в конце июля после оптимизации производственных процессов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Программа включает пересмотр ассортиментной матрицы, оптимизацию логистики и корректировку условий реализации продукции. В компании объяснили необходимость этих мер резким ростом издержек: во втором квартале стоимость основного сырья увеличилась на 35%, упаковки — на 37%, а логистика подорожала на фоне топливного кризиса.

По итогам 2025 года выручка «Владимирского стандарта» сократилась на 5,6% — до 16,18 млрд рублей, убыток вырос почти в четыре раза, до 1,14 млрд рублей, а совокупный долг достиг 9,3 млрд рублей.

По оценкам участников рынка, проблемы характерны не только для одного производителя. Представители отрасли отмечают, что высокая конкуренция, низкая рентабельность и сложные отношения с торговыми сетями ограничивают возможности производителей оперативно компенсировать рост себестоимости за счет повышения цен.

Эксперты считают, что в таких условиях мясопереработчикам придется не только сокращать расходы, но и пересматривать ассортимент. Одним из возможных направлений называют развитие продукции с более высокой маржинальностью, включая снеки и другие категории, что может стать новой точкой роста для отрасли.