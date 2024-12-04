Произведения, созданные с помощью ИИ, предложили лишить авторских прав

Участники музыкального рынка предлагают запретить монетизацию песен, созданных искусственным интеллектом (ИИ). Кроме того, такой контент не должен охраняться как объект авторских или смежных прав, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ).

По мнению представителя НАФИ, по существующему законодательству авторским правом может защищаться только произведение, созданное творческим трудом человека. Из-за произведений, основанных на ИИ, артисты и известные личности недополучают порядка 3,5 млрд руб. в год. Так, авторы нейрокаверов могут получать за них отчисления, а цифровые сервисы продвигают их за счет рекомендаций.

В крупных технологических компаниях считают, что нейросети — это лишь инструмент для выражения творческого замысла. В «Яндексе» уточнили, что действующее регулирование подразумевает правовую охрану любого объекта, созданного при участии человека и с его творческим вкладом, в том числе технических средств.

Ранее сообщалось, что 76% россиян, которые когда-либо использовали технологии ИИ, одобряют их применение в образовательных целях. Только 10% респондентов негативно воспринимают использование ИИ в таком ключе.