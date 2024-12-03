Три четверти использующих ИИ россиян одобряют его применение в образовании

76% опрошенных россиян, которые когда-либо использовали технологии искусственного интеллекта (ИИ), одобряют их применение в образовательных целях. Только 10% респондентов негативно воспринимают использование ИИ в таком ключе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования аналитиков онлайн-кампуса НИУ ВШЭ.

Согласно данным опроса, 22% россиян применяли образовательные продукты на базе ИИ. Чаще всего подобные решения используются для изучения иностранных языков (54%), помощи в выполнении домашних заданий (40%), поиска информации (33%) и самопроверки знаний (15%).

Половина респондентов (49%) платили за образовательные сервисы на основе ИИ. Ежемесячные расходы у 10% участников опроса составляли до 500 руб., 13% респондентов тратили от 500 до 1 тыс. руб., 11% — от 1 тыс. до 2 тыс. руб.

Среди преимуществ ИИ-решений для обучения опрошенные россияне назвали экономию времени (33%), скорость получения информации (29%), отсутствие человеческого фактора (20%), психологический комфорт при общении с роботом, отсутствие стеснения (16%) и удобство использования (17%).

Недостатками респонденты посчитали выдачу технологией общеизвестной информации (23%), отсутствие индивидуального подхода к ученику (23%) и необходимость владения навыками работы с ИИ, включая затраты времени на формулирование запросов к нейросети (20%).

При выборе образовательных ИИ-сервисов россияне чаще всего обращают внимание на наличие онлайн-формата (33%), стоимости (30%), круглосуточного доступа к контенту (21%). Также важны качество материалов (20%), возможность самооценки (18%), наличие бесплатного тестового периода (17%) и известных личностей в составе авторов контента или преподавателей (17%).

Согласно данным опроса, наиболее популярными форматами у респондентов являются онлайн-курсы (34%), мобильные приложения для обучения (26%), вебинары (19%), видеолекции (18%), сервисы и платформы с использованием ИИ (16%).