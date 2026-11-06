Лариса Долина потребует от «Бургер Кинга» компенсацию за маркетинговую акцию с ее именем

Юридическая служба народной артистки России Ларисы Долиной готовит досудебную претензию к ООО «Бургер Рус», управляющему сетью «Бургер Кинг», из-за использования имени певицы в коммерческих целях. В случае отказа компании выплатить компенсацию юристы намерены обратиться в суд, а также направить заявления в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Роскомнадзор. Об этом сообщает ТАСС. Сумма претензий не раскрывается.

По утверждению представителей Долиной, сеть использовала ее имя, образ и фотографии без согласия артистки. Юристы считают, что действия компании нарушают права на товарный знак «Лариса Долина», а также законодательство о рекламе и защите деловой репутации.

Поводом для претензий стал пост «Бургер Кинг» об ограничении обслуживания и прекращении доставки по адресу жилого дома в московском районе Хамовники, в котором певица под влиянием мошенников продала квартиру. Юридическая служба Долиной считает, что компания использовала имя артистки в контексте бытовых неудобств для жителей и связала его с негативным информационным поводом ради привлечения внимания.

В заявлении представители певицы назвали действия сети нарушением корпоративной этики и законодательства. Юристы намерены увеличить сумму требований в случае судебного разбирательства, а также добиваться административных санкций в отношении компании.

Лариса Долина планирует направить все взысканные средства на благотворительные цели, в том числе на поддержку участников специальной военной операции и программы их медицинской и психологической реабилитации.

Всего юристы Долиной планируют подать иски к 18 компаниям, незаконно использующим имя артистки.