Проект о запрете рекламы эзотерических услуг изменили по просьбе нутрициологов

Новая версия законопроекта о запрете рекламы услуг алхимиков, астрологов, ведьм и иных представителей сферы эзотерики не будет включать запрет на рекламу схожих видов деятельности людей с высшим образованием. Например, запрещать не будут рекламу нутрициологов с высшим медицинским образованием, сообщает «Коммерсант».

Об этом написала автор инициативы, депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ). «К нам пришло и приходит большое количество предложений и замечаний к его тексту. Собрали их воедино для обсуждения на завтрашнем Круглом столе. Сразу скажу: излишне торопиться не собираемся», — написала она в Telegram-канале.

Накануне 14 некоммерческих организаций, учреждений в сфере охраны общественного здоровья и ведущих нутрициологических школ обратились в правительство Госдуму и Общественную палату с просьбой не запрещать их рекламу наравне с представителями сферы эзотерических услуг. Они отмечают, что в их деятельности речь идет о науке питания" - «важном звене» в системе общественного здоровья.

Они заявили, что нутрициология «официально интегрирована» в системы здравоохранения ряда развитых стран. Своей деятельностью они способствуют выполнению поставленной президентом задачи — увеличить к 2030 году продолжительность жизни россиян до 78 лет.

Ранее правительство России признало нуждающимся в существенной доработке законопроект о запрете рекламы услуг тарологов, предложенный зампредом комитета Госдумы по информполитике Андреем Свинцовым. Как отмечает правительство, в действующем законе «О рекламе» уже установлена ответственность рекламодателей за распространение недостоверной информации.