Правительство раскритиковало проект о запрете рекламы тарологов

Правительство России признало нуждающимся в существенной доработке законопроект о запрете рекламы услуг тарологов. Об этом говорится в проекте официального отзыва кабмина, на который ссылается РИА Новости.

Инициатором документа выступил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. Законопроект предполагает запрет рекламы тарологов, а также усиление мер по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, содержащих подобную информацию.

Как отмечает правительство, в действующем законе «О рекламе» уже установлена ответственность рекламодателей за распространение недостоверной информации. При этом норма распространяется и на рекламу услуг тарологов, без необходимости внесения новых поправок.

Среди ключевых замечаний кабмина — отсутствие в законодательстве РФ и проекте определения понятий «эзотерические услуги» и «услуги таролога». По мнению правительства, это может привести к произвольному толкованию закона и вызвать сложности — «вплоть до невозможности исполнения таких требований».

Кроме того, в отзыве указано, что рекламодатели смогут обходить запреты, используя нейтральные формулировки, не подпадающие под действие законопроекта. В итоге реализация инициативы не позволит достичь заявленной цели.

Напомним, законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг «тарологов» и развитии механизмов выявления и блокировки интернет-ресурсов, содержащих такую информацию, внесли в Госдуму 23 января 2025 года. Инициативой предлагается изменить два федеральных закона — «Об информации» и «О рекламе».

В марте председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что в Госдуму внесут очередной законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг. Документ предлагает запрещать рекламу услуг нутрициологов, рунологов, чакрологов, специалистов по тантре, специалистов по фэншуй, тарологов, хилеров, хиромантов, алхимиков, гуру, эзотерических коучей и других смежных профессий.