Алкоголь и конфеты: что покупали россияне к Новому году

Российский FMCG-рынок вырос на 3,6% в денежном выражении в крупнейших розничных сетях России в последнюю неделю декабря 2018 года и первую неделю января 2019 года. По данным Nielsen, продажи в натуральном выражении в эти же недели сократились на 3%. Российские потребители в этот период активно покупали сладости, алкоголь и другие ассоциирующиеся с новогодними праздниками товары.

Драйверы роста

Основными драйверами роста FMCG-рынка в денежном выражении стали товары из категорий алкогольных напитков, кондитерских изделий и молочной продукции (в частности сыры). Среди других популярных категорий товаров — колбаса и мясо, замороженные морепродукты, соусы и консервированные овощи. Основным каналом продаж в этот период остаются дискаунтеры — в них потребители совершили почти 53% всех покупок.

Алкоголь

В предпраздничную неделю и первую неделю января динамика продаж игристых вин, виски, рома, бренди и других алкогольных напитков (не включая водку и пиво) оказалась выше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Почти все алкогольные напитки показали рост продаж: игристые вина — 13% и 9%, виски — 13% и 14%, бренди — 10% и 12%, коньяк — 12% и 16% в денежном и натуральном выражении соответственно.

Отрицательную динамику продажи показали только вермуты — -4% в денежном выражении 3% в натуральном, а самый сильный рост оказался у джина: 26% в денежном и 36% в натуральном выражении. Самый большой вклад в рост внесли игристые вина, доля продаж которых в структуре индустрии в эти две недели составила почти две трети (62%) от всех продаж алкогольных напитков за исключением водки и пива. Наиболее популярными у потребителей стали игристые вина от брендов «Абрау Дюрсо», Santo Stefano, «Российское шампанское», Bosca. Средние цены на алкогольные напитки осталась на уровне аналогичного периода годом ранее: на игристые вина — 275 рублей за бутылку, виски — 1008, бренди — 438, коньяк — 2338 рублей.

Категории водки и пива традиционно менее подвержены сезонным колебаниям. За последнюю неделю декабря и первую неделю января рост уровня продаж водки оказался на уровне на 2% в денежном выражении, 2% в натуральном. Категория пива показала отрицательную динамику: -3% в денежном, -5% в натуральном выражении.

Новогодний стол

Среди товаров, которые традиционно ассоциируются с предновогодним и новогодним периодом, например, сыром, колбасой и морепродуктами, также наблюдается рост продаж. Так, продажи твердых сыров — одного из основных драйверов роста рынка молочных продуктов в этот период — в денежном выражении выросли на 9%, в натуральном — на 4%, мягких сыров — на 10% и 3% соответственно. Продажи готовых к употреблению мясных продуктов, таких как колбаса и ветчина, выросли на 12% в денежном выражении, на 12% в натуральном.

К новогоднему столу потребители активно покупали замороженные морепродукты, сахар, консервированные овощи. Рост продаж замороженных морепродуктов составил 27% в денежном выражении, 19% в натуральном, сахара — 44% и 13%, консервированных овощей 10% и 4% соответственно. Продажи икры в натуральном выражении выросли на 8% — спрос в том числе был подогрет снижением цены, которая опустилась на 17% до 1746 рублей за килограмм и привела к снижению продаж категории на 10% в денежном выражении.

Снижение уровня продаж среди традиционных для новогоднего периода категорий наблюдалось лишь в нескольких: красной рыбы (-2% и -6% соответственно), сельди (-4% и -3% соответственно), майонеза (в денежном выражении остались на уровне прошлого года, а в натуральном выражении сократились на -4%), фруктовых соков (-8% в денежном выражении и -13% в натуральном).

Для многих категорий товаров, ассоциирующихся с новогодними праздниками, уровень продаж в натуральном выражении рос в течение месяца, достиг пика на последней 52 неделе декабря и пошел на спад на первой неделе января.

Динамика роста продаж категорий, ассоциирующихся с новогодними праздниками, в натуральном выражении с 48 недели 2018 по 1 неделю 2019:

При сравнении с динамикой продаж этих категорий в «несезон», например, в ноябре, рост в некоторых категориях оказался еще выше. Так, за 52 и 1 неделю по сравнению со средними значениями в ноябре рост в натуральном выражении в категории игристых вин составил 472%, конька — 294%, ассорти шоколадных конфет — 147%, сладких новогодних подарков — 1851%, икры — 63%, майонеза — 80%, водки — 34%.

Новогодние подарки

В категории сладких новогодних подарков основным драйвером роста стали продажи наборов шоколадных конфет (5% в денежном выражении, 4% в натуральном). За последнюю неделю декабря и первую неделю января 2019 года потребители купили почти 20 млн наборов. Самыми популярными оказались Raffaello, Ferrero Rocher, Merci, «Вдохновение» и «Коркунов».

Сладкие новогодние подарки показали рост 11% в денежном выражении, 6% в натуральном — их было продано порядка 4,6 млн упаковок, при этом цена на них выросла по сравнению с предыдущим годом на 15% и по данным Nielsen составила в среднем 240 рубль за упаковку. В топ популярных сладких новогодних подарков вошли наборы от брендов «Любимые с детства», «Аленка», Kinder и M&M's.