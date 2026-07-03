Продажи смартфонов в России сократились почти на 10% за полгода

Продажи смартфонов в России по итогам первого полугодия 2026 года продолжили снижаться. В количественном выражении падение составило от 7% до 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя стоимость устройств выросла на 2−4%, что лишь частично компенсировало снижение спроса, сообщает «Коммерсант».

По данным «М.Видео», за шесть месяцев в стране было реализовано около 12 млн смартфонов на сумму более 260 млрд руб. Лидером среди отдельных моделей стали iPhone 17, а среди брендов по количеству проданных устройств первое место сохранил Redmi. По выручке рынок по-прежнему возглавляет Apple, несмотря на небольшое сокращение своей доли.

В МТС также фиксируют снижение спроса: продажи смартфонов сократились на 10% в штуках и на 7% в денежном выражении. Основной причиной в компании называют увеличение срока эксплуатации устройств. Современные смартфоны служат дольше, а их производительности большинству пользователей хватает на несколько лет, поэтому необходимость в частой замене техники снижается.

Эксперты ожидают, что во втором полугодии сезонный спрос немного поддержит рынок, однако общая тенденция к снижению сохранится. На фоне сокращения продаж конкуренция между производителями в среднем и премиальном ценовых сегментах усилится, а рост себестоимости устройств, вероятно, приведет к дальнейшему повышению цен.

Ранее сообщалось, что глобальный рынок смартфонов переживает структурный сдвиг: производители сокращают выпуск бюджетных моделей и смещают фокус в сторону среднего и премиального сегментов.