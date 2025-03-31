Продажи смартфонов в России рухнули почти на четверть

В первом квартале текущего года продажи смартфонов в России рухнули более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Реализация в штуках сократилась на 26% и на 25% в деньгах — до 5,5 млн устройств на сумму 139 млрд руб. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные участников рынка.

Ключевыми факторами падения собеседники издания назвали очень высокие показатели прошлого года, охлаждение потребительского спроса на фоне привлекательных процентных ставок от банков по вкладам и сокращение кредитного рынка.

При этом средняя цена приобретаемого смартфона в РФ выросла на 2% — с 24,7 тыс. руб. до 25,2 тыс. руб., рассказали в «М.Видео-Эльдорадо». В число самых популярных брендов в количественном выражении вошли Xiaomi (Redmi), Tecno, realme, Samsung и Infinix. В денежном выражении рынок возглавляют Apple, Samsung, Xiaomi (Redmi) и Tecno, отметил представитель объединенного ритейлера.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отмечает, что падение продаж касается всей электроники. «Это рекордное падение рынка, такого не было в истории — если не считать форс-мажорного 2022 года, когда поставки техники в Россию фактически прекратились примерно на полтора месяца», — утверждает он.

Согласно данным «Нетологии», более половины россиян заявили, что используют «умные» технологии чаще в образовательных и информационных целях. Самыми популярными были признаны Smart TV, умные часы и колонки.