Продажи смартфонов показали взрывной рост

В январе в России было продано свыше 3 млн смартфонов — это почти на 20% больше, чем в январе 2019 г. В деньгах рынок вырос на 23% — продажи принесли 50,4 млрд рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные участников рынка.

Представитель «М.видео-Эльдорадо» Валерия Андреева подтвердила, что так быстро продажи в январе — феврале не росли уже несколько лет. По сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года компания увеличила продажи смартфонов в штуках на 43%, а в рублях — на 30%. При этом большинство других категорий электроники демонстрируют динамику роста, сопоставимую с началом прошлого года.

В «Ситилинке» продажи смартфонов в штуках выросли на 69,42% в январе и на 60,5% в феврале. Такой рост обусловлен акциями с производителями, онлайн-распродажами, а также открытием новых магазинов и пунктов выдачи в регионах, заверили в компании.

Взрывной рост продаж объясняется также ожиданиями задержек с поставками электроники в Россию из-за эпидемии коронавируса, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Покупатели решили обновить смартфоны, не дожидаясь роста цен, который мог возникнуть из-за дефицита к концу марта — началу апреля.

Однако продавцы смартфонов считают, что говорить о влиянии эпидемии коронавируса на рынок в январе не приходится: связанная с эпидемией паника тогда еще не была массовой. Кроме того, все поставки выполняются согласно обязательствам партнеров утверждает представитель «Связного».

Напомним, за весь прошлый год рынок смартфонов в штуках, по данным «М.видео-Эльдорадо», вырос всего на 1,5% - продажи достигли 30 млн аппаратов — и на 7% в деньгах, выручка составила 495 млрд рублей.