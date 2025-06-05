Продажи подарков перед Днем защиты детей выросли на треть

На неделе с 26 мая россияне активно скупали подарки детям из-за рубежа. Рост составил 35%, а средний чек — 8418 руб. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе CDEK.Shopping.

Больше всего продажи выросли в категории «детская одежда и обувь»: футболки и поло покупали на 40% чаще обычного, а кроссовки и кеды — на 23%.

Также россияне заказывали игрушки. Самыми популярными товарами оказались сборщик мячей-толкачей Toyz (31%), строительная игрушка с дистанционным управлением «Большой ролик Skleplolki» (24%) и интерактивные барабаны от Ricokids (19%).

Кроме того, зафиксирован рост продаж на смартфонов (4%), игровых приставок (3%), геймерских девайсов (2%), а также фигурки персонажей фильмов и сериалов (2%).

Ранее сообщалось, что россияне перед 8 Марта активнее покупают на маркетплейсах традиционные товары: технику и электронику, цветы, товары для дома, продукцию для красоты и здоровья.