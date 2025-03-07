Товары для дома и дубайский шоколад: что покупают россияне перед 8 Марта

Россияне перед 8 Марта покупают на маркетплейсах традиционные для подарков товары: технику и электронику, цветы, товары для дома, продукцию для красоты и здоровья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей площадок.

На Wildberries самый большой рост продаж показали специализированные подарочные наборы на 8 Марта, которых перед праздником купили на 300% больше по штукам. В лидерах по обороту различные ароматические свечи (плюс 250%), открытки к 8 Марта (плюс 260%) и живые цветы (плюс 200%).

Там отметили тенденцию к смещению интересов покупателей в сторону более сложных и дорогостоящих товаров. Например, перед 8 Марта продажи iPhone выросли на треть. По сравнению с предпраздничным периодом прошлого года огромный рост показали продажи дубайского шоколада — на 600 000%.

На Ozon в преддверии праздника наибольшей популярностью пользовались традиционные категории: товары для дома и продукция для красоты и здоровья. При этом впервые в топ-5 попала одежда, а оказались в топ-5 категорий по темпу роста спроса.

На Ozon второй год в топе продаж на площадке перед праздником — роботы-пылесосы, отпариватели и парогенераторы, а также приборы для ухода за собой.

В «Яндекс Маркет» чаще всего заказывают электронику, бытовую технику и цветы. Среди других популярных категорий для быстрой доставки: одежда, товары для детей, товары для дома и ремонта.

Ранее сообщалось, что более половины опрошенных женщин (56%) хотели бы получить в подарок на 8 Марта цветы и деньги. На втором месте по популярности оказались косметика и парфюм, на третьем — одежда и аксессуары.