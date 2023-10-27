Продажи сидра, пуаре и медовухи в России выросли на 17,3%

С января по сентябрь этого года розничные продажи сидра, пуаре и медовухи в России увеличились на 17,3% год к году, до 7,4 млн дал. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

В целом розничные продажи пива и пивных напитков возросли за отчётный период на 0,7% по сравнению с тем же периодом 2022 года, до 582,4 млн дал.

Рост продаж пива составил 0,9%, до 514,8 млн. А продажи пивных напитков упали на 0,7%, до 67,6 млн дал.

В сентябре сообщалось что в России проверят производителей пива, нарушающих требования маркировки. В числе проверяемых окажутся компании более чем из 30 субъектов РФ.