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18+
27.10.2023 в 11:34

Продажи сидра, пуаре и медовухи в России выросли на 17,3%

Они составили 7,4 млн дал

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С января по сентябрь этого года розничные продажи сидра, пуаре и медовухи в России увеличились на 17,3% год к году, до 7,4 млн дал. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

В целом розничные продажи пива и пивных напитков возросли за отчётный период на 0,7% по сравнению с тем же периодом 2022 года, до 582,4 млн дал.

Рост продаж пива составил 0,9%, до 514,8 млн. А продажи пивных напитков упали на 0,7%, до 67,6 млн дал.

В сентябре сообщалось что в России проверят производителей пива, нарушающих требования маркировки. В числе проверяемых окажутся компании более чем из 30 субъектов РФ.

Пиво продажи сидр медовуха
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