Продажи новых автомобилей в России снизились на четверть

За пять месяцев 2025 года в России было продано 506,5 тыс. новых автомобилей в возрасте до трех лет. Это на 28% меньше показателя за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга.

Продажи легковушек за год упали на 26%, до 437 тыс. штук, легких коммерческих автомобилей — на 17%, до 41,6 тыс. машин, грузовиков — на 52%, до 23,4 тыс., автобусов — на 53%, до 4,2 тыс.

Рынок новых автомобилей российского производства сократился за год на 10% и составил более 277 тыс. машин.

В мае на продажи автомобилей традиционно влияет сезонность. В указанном месяце было реализовано 44,8 тыс. иномарок (на 43% меньше, чем в мае 2024 года) и 57,6 тыс. автомобилей, произведенных в России (на 15% меньше, чем в том же периоде прошлого года).

В мае продажи легковушек сократились на 28% в годовом выражении, до 90,7 тыс. машин, легких коммерческих автомобилей — на 21%, до 7,6 тыс. штук, большегрузов — на 63%, до 3,4 тыс., автобусов — на 49%, до 709.

Ранее сообщалось, что за последний год россияне стали чаще покупать электрокары и гибриды.