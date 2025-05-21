Россияне стали чаще покупать электрокары и гибриды

За последний год в России объем автокредитов, которые были выданы на покупку электрических или гибридных автомобилей, увеличился в 11 раз. В топ самых популярных у потребителей брендов вошли LiXiang (47%), Voyah (24%) и Zeekr (11%). Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование группы компаний «Автодом» и «ОТП Банка».

Также в десятку популярных у поклонников электрокаров и гибридов брендов попали Evolute (5%), Tesla (5%), Nissan (3%), Avatr (2%), Volkswagen (2%), Skywell (0,9%) и Audi (0,6%).

Что касается моделей электрических и гибридных автомобилей, но в топ вошли LiXiang L7 (23%), L9 (9,5%), L6 (9%), Voyah Free (21%), Zeekr 001 (8%), Nissan Leaf (4%), Evolute i-SPACE (3%) и Tesla Model 3 (2,6%).

Россияне покупают электрокары из-за экологичности (за два года доля таких автовладельцев увеличилась с 27 до 39%), возможности сэкономить на топливе (доля сократилась с 32 до 20%) и уменьшить расходы на обслуживание (рост с 20 до 29%). Еще 12% россиян говорят, что выбирают популярные модели (вроде LiXiang и Zeekr), без привязки к типу двигателя.

Главным сдерживающим фактором для покупки электромобиля опрошенные называют недостаточное число зарядных станций для машин. Примерно 29% настораживает возможность разрядки аккумулятора в дороге.

Половина владельцев электрокаров ездят на них на работу, 44% — в пригород на расстояние не больше 30−40 км.

Ранее сообщалось, что рынок новых электромобилей России установил рекорд. В 2024 году было продано 17,8 тыс. таких машин, что на 26,4% больше, чем в 2023 году.