Продажи iPhone 14 в России упали в 2,5 раза

Спрос на iPhone 14 с момента продаж в России оказался в 2,5 раза ниже, чем на гаджеты предыдущей модели. С сентября по середину ноября 2022 года было продано 400 тыс. устройств, что на 60% меньше, чем за этот же период годом ранее, выяснили «Известия».

По словам представителя «Марвел-дистрибуции», спрос на iPhone упал и за неполный год в целом. В нынешнем году в России было продано 2,96 млн устройств (с января по ноябрь). Это на 35,2% меньше, чем за такой же период в 2021 году. «По сравнению с прошлым годом продажи iPhone в 2022 году сократились на 17%», — подтвердили тенденцию в Tele2.

Опрошенные изданием эксперты считают, что на снижение интереса российских пользователей к iPhone повлияла проблемы с использованием NFC-платежей и отключение других функций, а также отсутствие больших инноваций в самих девайсах. При этом цена на устройства остаётся высокой. Базовый iPhone 14 стал дороже предыдущей модели на $100, а в России стоимость увеличилась ещё больше. iPhone 14 теперь можно приобрести минимум за 90 тыс. рублей.

По мнению генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, на низком желании россиян покупать смартфоны Apple сказалось и отсутствие официальной гарантии от производителя. Объёмы продаж в количественном выражении всё сильнее сдвигаются в сторону дешевой техники, добавил главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов.

Ранее сообщалось, что в первый месяц продаж iPhone 14 приобрели только 53 тыс. россиян, тогда как в сентябре прошлого года число моделей iPhone 13, купленных в российских сетях, составило более 220 тыс.