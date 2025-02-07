Продажи электросамокатов сократились на четверть

Продажи электросамокатов в России сократились по итогам прошлого года на 24%. Средний чек снизился на 6%, до 13,2 тыс. руб. Причина в постепенном насыщении рынка и активной экспансии кикшеринговых сервисов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Чек Индекса».

По подсчетам Moneyplace, совокупно на Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете» за прошлый год продано 20,2 тыс. электросамокатов, что на 36% меньше, чем годом ранее. Выручка профильных селлеров снизилась на 47,7%, до 503,8 млн руб.

В T-Data заметили сокращение трансакций в офлайн-магазинах на 26% год к году, их выручки от продажи — на 8%.

При этом растет популярность аренды электросамокатов. Количество трансакций по оплате поездок за 2024 год выросло на 22% год к году, средний чек прибавил 13%, достигнув 299 руб.

За счет роста бизнеса крупнейшие операторы кикшеринга увеличили собственные парки. У «Яндекс Самокатов» за 2024 год число устройств выросло на 15%, до 65 тыс. штук, у «МТС Юрент» — в полтора раза, до 150 тыс., у Whoosh — на 43%, до 214,2 тыс.

Ранее сообщалось, что Минпромторг хочет ввести регулирование для рынка электросамокатов: сделать обязательной сертификацию продукции с 1 марта 2025 года. Продукцию нужно будет оснащать системой ГЛОНАСС.