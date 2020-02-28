Продажи через Telegram превысили 1 млрд рублей

Блокируемый в России мессенджер Telegram становится крупной площадкой для онлайн-продаж: в 2019 году через него было продано товаров на 1,1 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на подсчёты рекламной сети Admitad.

В своем исследовании о том, как новые медиаканалы (блоги, соцсети, мессенджеры и YouTube) влияли на онлайн-торговлю в 2019 году, Admitad проанализировала данные о более чем 8 млн онлайн-заказов, совершенных через свою сеть в России. Продажи онлайн-игроков через традиционные онлайн-каналы, за исключением контекстной рекламы, в Admitad оценили в 2019 году в 86,4 млрд руб., через новые медиаканалы, среди которых блоги, социальные сети, мессенджеры и видеосервис YouTube, — в 8,3 млрд руб. При этом мессенджеры с большей аудиторией, чем Telegram, — WhatsApp и Viber — не являются востребованным каналом продаж, это прежде всего коммуникационные сервисы.

Большую, чем Telegram, динамику продаж в 2019 году, по версии Admitad, показали такой традиционный канал как контекстная реклама (+216%, до 15,1 млрд руб.), а также популярная социальная сеть Instagram (+243%, абсолютные значения не раскрываются). Однако, обращают внимание в Admitad, нужно учитывать, что мессенджер — это моноканал продаж, то есть всего лишь ссылка, на которую может кликнуть пользователь, тогда у Instagram трафик можно адресовать целевой аудитории или просто разместить рекламу в блоге.

Для 80% компаний новые медиаканалы — способ повысить узнаваемость бренда. На площадке Telegram только около 5% блогеров рекламируют товары. В целом в мессенджерах более активно продвигают продукты, на которые рекламодатели часто делают скидки для повышения продаж. Группы и паблики в соцсетях «хорошо продают» спортивные товары, одежду и обувь, электронику, а также инструменты и садовую технику, отмечается в исследовании.

Большинство рекламодателей озабочены растущей долей блокираторов рекламы и ищут новые способы достучаться до аудитории, объясняет интерес к новым способам продвижения заместитель гендиректора агентства Isobar Андрей Коваль. Кроме того, по его словам, нативная реклама часто вызывает больше доверия. Хорошая динамика продаж через Telegram обусловлена преимущественно эффектом низкой базы.

Ранее Telegram объявил о том, что пользователи теперь могут работать с ним как с приложениями для дейтинга. Теперь в мессенджере можно создать публичную страницу для знакомств и организовать встречу с людьми, которые находятся неподалеку.