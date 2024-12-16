Продавцы снова просят ФАС проверить маркетплейсы из-за навязывания условий

Генеральный директор АНО «Цифровизация и новые технологии» (ЦНТ) Алексей Кожевников снова попросил главу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шаскольского рассмотреть правомерность использования маркетплейсами «индекса цен». Подобный механизм навязывает невыгодные условия и координирует деятельность продавцов, считают в ЦНТ. Об этом со ссылкой на копию письма сообщает «Коммерсантъ».

В ФАС подтвердили получение обращения и заявили, что оно будет рассмотрено согласно установленным процедурам.

Маркетплейсы формируют «индекс цен» на основе мониторинга стоимости схожих товаров на конкурирующих платформах и в интернет-магазинах. Показатель влияет на место товара в поисковой выдаче, понижая его, если цена считается завышенной.

Ранее ЦНТ уже обращалась в ФАС с запросом о проверке данного механизма на соответствие антимонопольному законодательству. Однако в октябре регулятор отказался возбуждать дело, сославшись на опрос маркетплейсов, которые утверждали, что «индекс цен» не играет решающей роли в ранжировании и не предоставляет привилегий отдельным продавцам.

В Wildberries пояснили, что «индекс цен» — один из факторов, влияющих на позицию товара в результатах поиска. Также учитываются качество описания товара, отзывы пользователей и скорость доставки. В компании считают, что этот механизм помогает продавцам получать информацию о конкурентоспособности их товара.

В Ozon подчеркивают, что товары с выгодным или умеренным «индексом цен» продвигаются в поиске, тогда как с невыгодным — нет.