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27.08.2026 в 06:25

Привлечение клиентов в рекламе может подорожать на 25%

Пользователи все чаще уходят из классического поиска в маркетплейсы и ИИ-сервисы

Стоимость привлечения клиента (CPA) на российском рекламном рынке в 2026 году может вырасти на 20−25%. С 2022 по 2025 год показатель уже увеличился на 144%, тогда как стоимость рекламного инвентаря выросла на 24%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Media Instinct Group .

Одна из причин — изменение поведения пользователей. Часть запросов уходит из классического поиска в маркетплейсы и ИИ-сервисы. По оценке Media Instinct Group, доля классического веб-поиска сократилась с 98% в 2015 году до 65% в 2025 году и может снизиться до 57% в 2026 году.

В «Яндексе» подтвердили Sostav, что пользователи стали чаще искать товары через короткие ответы и нейросеть «Алиса AI».

Пресс-служба «Яндекса»:

Мы видим совокупный рост покупательского интереса в поиске и в сценариях с ИИ. При этом они дополняют друг друга: пользователь может начать выбор из чата с «Алисой AI», а перейти к оформлению заказа через «Поиск» или на сайте магазина. На один заказ непосредственно после общения с «Алисой AI» приходится примерно четыре заказа за пределами чата, а еще примерно в десять раз больше — на всю товарную тематику диалога с ИИ.

Участники рынка отмечают, что на стоимость привлечения влияют не только ИИ и маркетплейсы, но и конкуренция на рекламных аукционах, сокращение коммерческого трафика и рост бюджетов крупных экосистем. При этом динамика показателя различается по каналам и кварталам: например, во II квартале 2026 года CPC вырос на 4,9%, а CPA, напротив, снизился на 3,6% по сравнению с предыдущим кварталом.

Ранее Sostav разбирался, как рекомендательные модели меняют диджитал-рекламу.

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