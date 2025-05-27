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27.05.2025 в 06:50

Привлечение аудитории в DIY-сегменте подорожало в два раза

Значительно вырос один из показателей при оценке рекламных кампаний

Привлечение аудитории через маркетплейсы дорожает для производителей. Например, CPA (цена привлечения) в DIY-сегменте на маркетплейсах за первый квартал выросла на 102% за год. В сегменте e-com он оказался выше чем в «Яндекс Директе», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные E-Promo Group.

Цены в «Яндекс Директе», державшиеся в течение 2024 года на относительно стабильном уровне в сегменте DIY, сменила дефляция. «Стоимость привлечения онлайн-заказов из брендового поиска снизилась на 2% год к году, а в остальных типах кампаний — на 25%», — говорится в исследовании.

К последним относятся поисковая реклама без упоминания бренда, РСЯ (рекламная сеть «Яндекса»), товарные кампании и единая перформанс-кампания. К четвертому кварталу прошлого года снижение стоимости CPA на платформе составило 6,6% по брендовому поиску и 31,8% по остальным кампаниям.

Участники рынка связывают рост CPA с постоянно растущей конкуренцией: ее провоцируют приток аудитории из регионов, а также увеличение присутствия зарубежных производителей.

Ранее сообщалось, что российский рынок товаров для дома и строительства (DIY, от англ. Do it yourself — «сделай сам») по итогам 2024 года увеличился на 12%, его объем достиг 4,3 трлн руб. Доля россиян, купивших товары для ремонта и обустройства, выросла с 70% в 2023 году до 75% в 2024 году.

DIY-рынок
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