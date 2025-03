Российский DIY-рынок достиг 4,3 трлн рублей

Российский рынок товаров для дома и строительства (DIY, от англ. Do it yourself — «сделай сам») по итогам 2024 года увеличился на 12%, его объем достиг 4,3 трлн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сети «Лемана Про».

«Доля россиян, купивших товары для ремонта и обустройства, выросла с 70% в 2023 году до 75% в 2024 году», — отмечается в исследовании.

Сегмент «Ремонт внутри помещения» занимает 41% в общей доле рынка, ее стоимость оценивается в 1,7 трлн рублей. Категория «Строительство и организация участка» по итогам прошлого года составила 1,3 трлн рублей (30%), «Обустройство и уют» — 1,2 трлн рублей (29%).

На рынке DIY наиболее высокую динамику показывают продажи онлайн. С 37% в 2022 году до 45% в 2024 году выросла доля покупателей, делающих покупки в интернете. Совокупный объем онлайн-продаж на рынке, включая B2B-сегмент, повысился на 37% в годовом выражении, на его долю пришлось 19% от всего рынка DIY.