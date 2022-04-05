Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+10
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
05.04.2022 в 12:30

Российские приставы принудительно взыщут с Meta* 2 млрд рублей оборотного штрафа

В декабре прошлого года компании был назначен оборотный штраф за систематическое неудаление запрещённой информации

С компании Meta (*признана экстремистской организацией и запрещена в России) принудительно взыщут оборотный штраф — около 2 млрд руб. — за неоднократный отказ удалить запрещённый в России контент, следует из материалов банка данных Федеральной службы судебных приставов.

Исполнительное производство о взыскании 1,99 млрд руб. было открыто 24 марта по акту судебного участка Таганского района Москвы.

В конце декабря прошлого года мировой суд в Москве назначил Meta минимальный размер оборотного штрафа в размере 5% от её годовой выручки за 2020 год. 15 февраля Таганский суд Москвы признал его законным, отклонив апелляцию компании.

21 марта Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta, которой принадлежат запрещённые в России Facebook и Instagram, а также WhatsApp, экстремистской организацией и постановил запретить её деятельность в стране.

ФССП Таганский суд
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.