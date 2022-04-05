Российские приставы принудительно взыщут с Meta* 2 млрд рублей оборотного штрафа

С компании Meta (*признана экстремистской организацией и запрещена в России) принудительно взыщут оборотный штраф — около 2 млрд руб. — за неоднократный отказ удалить запрещённый в России контент, следует из материалов банка данных Федеральной службы судебных приставов.

Исполнительное производство о взыскании 1,99 млрд руб. было открыто 24 марта по акту судебного участка Таганского района Москвы.

В конце декабря прошлого года мировой суд в Москве назначил Meta минимальный размер оборотного штрафа в размере 5% от её годовой выручки за 2020 год. 15 февраля Таганский суд Москвы признал его законным, отклонив апелляцию компании.

21 марта Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta, которой принадлежат запрещённые в России Facebook и Instagram, а также WhatsApp, экстремистской организацией и постановил запретить её деятельность в стране.