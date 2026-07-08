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18+
08.07.2026 в 07:00

Принц Гарри проиграл войну с прессой

Суд встал на сторону издателя Daily Mail

Принц Гарри потерпел поражение в судебном разбирательстве против медиагруппы Associated Newspapers — издателя газеты Daily Mail. Высокий суд Великобритании отклонил все 97 исков, поданных герцогом Сассекским, музыкантом Элтоном Джоном и еще несколькими известными истцами, сообщает Reuters.

С 2018 года Гарри последовательно судился с крупнейшими британскими медиахолдингами, обвиняя их в незаконном сборе информации, вторжении в частную жизнь и преследовании его семьи. По словам принца, особенно острыми стали публикации в адрес его супруги Меган Маркл, которые он называл проявлением расизма и женоненавистничества.

Несмотря на отдельные успехи в предыдущих процессах, Гарри не добился привлечения к ответственности руководителей британских таблоидов, чего добивался с самого начала кампании. Суд также не стал инициировать каких-либо новых расследований в отношении представителей прессы.

По данным Reuters, судебные разбирательства обошлись сторонам в десятки миллионов фунтов стерлингов и стали одной из причин дальнейшего обострения отношений принца Гарри с британской королевской семьей после его отказа от исполнения королевских обязанностей и переезда в США.

Юлия Топольская
Пресса принц Гарри
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