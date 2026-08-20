Принц Гарри и Меган Маркл вернутся в Великобританию

Принц Гарри и Меган Маркл планируют в августе переехать из Калифорнии в Великобританию на длительный срок. При этом супруги не будут жить в королевской резиденции и сохранят статус неработающих членов королевской семьи, как было согласовано с покойной королевой Елизаветой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отношения Гарри с отцом, королем Карлом III, в последнее время стали немного лучше: в прошлом месяце они встретились, а король впервые с 2022 года увидел своих внуков. Однако отношения Гарри с братом, принцем Уильямом, по-прежнему остаются напряженными. Дети Гарри и Меган, семилетний Арчи и пятилетняя Лилибет, должны начать учиться в Великобритани уже в сентябре.

Напомним, Гарри и Меган переехали в США в 2020 году после отказа от королевских обязанностей. В последующие годы они неоднократно публично критиковали королевскую семью, в том числе в документальном сериале Netflix и мемуарах Гарри.