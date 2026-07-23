Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Независимое брендинговое агентство Ohmybrand
канал Dомашний
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
23.07.2026 в 10:30

Примерить онлайн: пять брендов одежды закрыли офлайн-магазины в России

Durpee, Face Code, Inspire Girls, Pelican и турецкая Mai Collection полностью перешли на продажи через цифровые каналы

Пять брендов одежды — российские Durpee, Face Code, Inspire Girls и Pelican, а также турецкая марка Mai Collection — за последний год закрыли магазины в России и полностью перешли на онлайн-продажи. Об этом РИА «Недвижимость» сообщила руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай.

По ее словам, уход брендов из офлайна отражает общую тенденцию замедления темпов развития ретейла, которая наблюдается на рынке с конца 2024 года. Новые игроки практически не выходят на российский рынок, а действующие компании сокращают число нерентабельных магазинов, сохраняя фокус на флагманских точках и цифровых каналах продаж.

Партнер направления торговой недвижимости BlackStone Keeping Company Ольга Яруллина отметила, что экономика фешен-ретейла изменилась: расходы на аренду, персонал, логистику и закупку товаров растут быстрее, чем спрос. В таких условиях собственная сеть магазинов становится менее эффективной для небольших и средних брендов, если она не способствует росту продаж, узнаваемости или развитию онлайн-направления.

Екатерина Ногай также сообщила, что с начала 2026 года в России не открылось ни одного нового зарубежного бренда с первой офлайн-точкой, тогда как в 2025 году на рынок вышли 12 иностранных игроков. По данным IBC Real Estate, большинство новых брендов сейчас развиваются через маркетплейсы. Компании, пришедшие в Россию в период с 2023-го по 2025 год, продолжают сокращать присутствие: с начала 2026 года они освободили около 7 тыс. кв. м торговых площадей в Москве и Санкт-Петербурге.

Всего на рынке работают 56 таких брендов, из них 51 представлен в Москве и Санкт-Петербурге. При этом 74% их площадей занимают марки Fashion and More Management — Maag, Ecru, Dub и Vilet, которые заменили ушедшие бренды испанского холдинга Inditex, включая Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius.

Управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский считает, что до конца 2026 года еще три-шесть фешен-брендов могут полностью отказаться от офлайн-магазинов.

По мнению Ольги Яруллиной, в первую очередь трансформация затронет небольших локальных игроков, для которых содержание постоянной розничной сети становится слишком затратным. Екатерина Ногай добавила, что дальнейшее развитие фешен-ретейла будет зависеть от активности крупных компаний, которые продолжают искать возможности для точечных открытий, несмотря на рост конкуренции и изменение потребительского поведения.

Ранее около 10 крупных российских брендов одежды, обуви и аксессуаров в первом полугодии 2026 года запустили масштабные распродажи со скидками до 90%.

Pelican магазины Face Code бренды одежды Durpee Inspire Girls Mai Collection
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Ретейл
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.