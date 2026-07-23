Примерить онлайн: пять брендов одежды закрыли офлайн-магазины в России

Пять брендов одежды — российские Durpee, Face Code, Inspire Girls и Pelican, а также турецкая марка Mai Collection — за последний год закрыли магазины в России и полностью перешли на онлайн-продажи. Об этом РИА «Недвижимость» сообщила руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай.

По ее словам, уход брендов из офлайна отражает общую тенденцию замедления темпов развития ретейла, которая наблюдается на рынке с конца 2024 года. Новые игроки практически не выходят на российский рынок, а действующие компании сокращают число нерентабельных магазинов, сохраняя фокус на флагманских точках и цифровых каналах продаж.

Партнер направления торговой недвижимости BlackStone Keeping Company Ольга Яруллина отметила, что экономика фешен-ретейла изменилась: расходы на аренду, персонал, логистику и закупку товаров растут быстрее, чем спрос. В таких условиях собственная сеть магазинов становится менее эффективной для небольших и средних брендов, если она не способствует росту продаж, узнаваемости или развитию онлайн-направления.

Екатерина Ногай также сообщила, что с начала 2026 года в России не открылось ни одного нового зарубежного бренда с первой офлайн-точкой, тогда как в 2025 году на рынок вышли 12 иностранных игроков. По данным IBC Real Estate, большинство новых брендов сейчас развиваются через маркетплейсы. Компании, пришедшие в Россию в период с 2023-го по 2025 год, продолжают сокращать присутствие: с начала 2026 года они освободили около 7 тыс. кв. м торговых площадей в Москве и Санкт-Петербурге.

Всего на рынке работают 56 таких брендов, из них 51 представлен в Москве и Санкт-Петербурге. При этом 74% их площадей занимают марки Fashion and More Management — Maag, Ecru, Dub и Vilet, которые заменили ушедшие бренды испанского холдинга Inditex, включая Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius.

Управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский считает, что до конца 2026 года еще три-шесть фешен-брендов могут полностью отказаться от офлайн-магазинов.

По мнению Ольги Яруллиной, в первую очередь трансформация затронет небольших локальных игроков, для которых содержание постоянной розничной сети становится слишком затратным. Екатерина Ногай добавила, что дальнейшее развитие фешен-ретейла будет зависеть от активности крупных компаний, которые продолжают искать возможности для точечных открытий, несмотря на рост конкуренции и изменение потребительского поведения.

Ранее около 10 крупных российских брендов одежды, обуви и аксессуаров в первом полугодии 2026 года запустили масштабные распродажи со скидками до 90%.