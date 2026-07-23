Одежные ретейлеры начали распродажи на фоне падения спроса

Около десяти крупных российских брендов одежды, обуви и аксессуаров в первом полугодии 2026 года запустили масштабные распродажи со скидками до 90%. Таким образом компании пытаются поддержать продажи, высвободить оборотные средства и сократить товарные остатки. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Commonwealth Partnership (CMWP).

В числе брендов, объявивших крупные скидки, — Gate31, Chois, Bat Norton, I Am Studio, Viva la Vika и Feelz. Некоторые компании открыто связали распродажи с падением продаж, ростом логистических расходов, увеличением комиссий маркетплейсов и высокой долговой нагрузкой.

Например, Gate31 по итогам I квартала получил убыток в размере 31 млн руб., после чего запустила распродажу со скидкой 31%. Основатель марки Денис Шевченко отметил, что до последнего сохранял сеть магазинов и штат сотрудников, рассчитывая на восстановление потребительского спроса.

Основательница бренда нижнего белья Chois Софья Власова еще в мае в соцсетях предупреждала, что компания рассматривает возможность закрытия. Сейчас она сообщила о снижении цен на 30%. По ее словам, за последний год потребители стали реже покупать одежду, средний чек снизился, а привлечение новых клиентов осложнилось из-за ограничений в работе ряда социальных сетей.

Ювелирный бренд Viva la Vika ввел скидку в 30% как вынужденную меру для поддержки бизнеса. Еще более агрессивную ценовую политику применил бренд одежды Feelz — он объявил о приостановке работы и распродаже остатков коллекций со скидками до 90%.

По оценке экспертов, рынок столкнулся с ослаблением потребительского спроса, усилением сберегательной модели поведения покупателей и избытком предложения после активного роста числа российских брендов в последние годы. По данным аналитиков «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД», в январе—июне количество покупок одежды и обуви сократилось на 10% год к году, тогда как медианный чек вырос на 7%, до 3,1 тыс. руб.