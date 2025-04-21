Гибкий график и высокие доходы: малый бизнес не выдерживает конкуренции с самозанятыми

Количество рабочих часов в России будет сокращаться по мере роста производительности труда, считает президент SuperJob Алексей Захаров. Об этом эксперт сообщил в интервью ТАСС. По его словам, за последние 125 лет рабочий день в стране сократился почти вдвое — с 14 до 8 часов, при этом объем производства значительно вырос. В пример он привел сельское хозяйство, где занятость населения снизилась с 75% до 3%, но производительность при этом кратно увеличилась.

Захаров прогнозирует, что тенденция к сокращению рабочего времени сохранится, хотя и будет малозаметной в обозримом будущем. Он подчеркивает, что развитие технологий и автоматизации позволяет людям тратить меньше времени на рутинную работу. Однако для умственного и творческого труда временные рамки по-прежнему остаются условными — эти сферы требуют круглосуточной вовлеченности.

Тем временем в другой части экономики зреет кризис. Средний и малый бизнес в России все чаще не выдерживает конкуренции с самозанятыми. Предприниматели жалуются, что не могут предложить работникам такие же доходы, как агрегаторы доставки и платформы услуг, где самозанятые зарабатывают больше и работают в гибком графике. Это приводит к оттоку кадров из традиционного сектора.

По мнению Захарова, для восстановления баланса нужно пересмотреть статус самозанятых. Он предлагает полностью ликвидировать этот налоговый режим и вернуть все трудовые отношения в рамки официального трудового законодательства. Это позволило бы бизнесу работать в более честных и равных условиях, а налоговой — эффективнее собирать налоги без излишних затрат на администрирование.

В марте Счетная палата по поручению президента Владимира Путина оценила эффективность эксперимента по введению специального налогового режима для самозанятых. Ведомство рекомендовало правительству наделить ФНС полномочиями по отслеживанию расчетов плательщиков налога на профессиональный доход. Также Счетная палата предложила запретить самозанятым привлекать других физических лиц по гражданско-правовым договорам для выполнения работ или оказания услуг.