В России предложили отслеживать расчеты самозанятых

Счетная палата по поручению президента Владимира Путина оценила эффективность эксперимента по введению специального налогового режима для самозанятых. Ведомство рекомендовало правительству наделить ФНС полномочиями по отслеживанию расчетов плательщиков налога на профессиональный доход (НПД). Об этом пишут «Ведомости».

Также Счетная палата предложила запретить самозанятым привлекать других физических лиц по гражданско-правовым договорам для выполнения работ или оказания услуг.

В ведомстве заявили, что НПД благоприятен для работы самозанятых, введение налога существенно не повлияло на численность предпринимателей, использующих другие спецрежимы. Задача по легализации деятельности россиян выполняется.

При этом в Счетной палате считают, что инструментов контроля самозанятых недостаточно. Часть плательщиков НПД не передавали данные о своих расчетах, количество тех, кто аннулировал доходы, и задолженность по налогу росли.

Сейчас у ФНС нет полномочий отслеживать движение денег на счетах самозанятых. Свои доходы они сами отражают в приложении «Мой налог».

По прогнозу ФНС, к началу 2029 года, когда в России должен завершиться эксперимент по введению НПД, число самозанятых в стране превысит 18 млн человек.