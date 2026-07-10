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10.07.2026 в 06:10

Present & Simple объявил о закрытии магазинов и перезапуске бизнеса

Российский одежный ретейлер откажется от прежнего формата работы

Российский бренд одежды Present & Simple сообщил о предстоящем закрытии всех своих офлайн-магазинов и перезапуске бизнеса. В компании пояснили, что дальнейшее развитие в прежнем формате стало невозможным, поэтому было принято решение изменить модель работы, пишут «Ведомости».

Сейчас сеть объединяет восемь магазинов — шесть в Москве и два в Санкт-Петербурге. Как уточнили представители бренда, торговые точки будут закрываться постепенно в соответствии с индивидуальными договоренностями. При этом компания продолжит деятельность, но уже в сокращенном составе.

По оценке экспертов рынка коммерческой недвижимости, Present & Simple считался одним из перспективных российских брендов в среднем ценовом сегменте. После ухода ряда зарубежных марок именно этот сегмент получил дополнительные возможности для роста, которыми успешно воспользовались несколько отечественных компаний.

Аналитики отмечают, что бренд развивался в одном направлении с такими российскими игроками, как 12 Storeez, и рассматривался как один из потенциальных лидеров в офлайн-ретейле. Однако теперь компания намерена сосредоточиться на перезапуске бизнеса и поиске новой модели развития.

Ранее сообщалось, что российские фэшн-бренды продолжают рассматривать возможности для международного развития. По оценке эксперта Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла (АТЭР), в 2026 году выход на зарубежные рынки могут осуществить около 20−30 российских компаний из фэшн-сегмента.

Present & Simple
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