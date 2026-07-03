Премия «Медиа-Менеджер России 2026»: топ-менеджеры «Газпром- Медиа» в числе лучших

Александр Жаров, генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга»:

Премия «Медиа-Менеджер России» — это высочайшая оценка главных управленческих сил медиаиндустрии. В этом году в числе лауреатов — десять представителей «Газпром-Медиа Холдинга». И каждый из них — не просто профессионал высокого уровня, а человек, решения которого влияют на то, как развиваются российские медиа сегодня и какие стандарты задают завтра. На протяжении всей истории Холдинга мы собирали сильнейших, и эти награды — подтверждение этого факта. Спасибо нашей команде — без вас этого бы не случилось.