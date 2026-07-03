Премия «Медиа-Менеджер России 2026»: топ-менеджеры «Газпром- Медиа» в числе лучших

2 июля состоялась церемония награждения лауреатов XXVI Национальной премии «Медиа-Менеджер России». Награды получили топ-менеджеры и эксперты «Газпром-Медиа Холдинга» и входящих в него компаний.
Лауреатами Национальной премии «Медиа-Менеджер России» в различных номинациях стали:
- Шаварш Алврцян, финансовый директор «Газпром-Медиа Холдинга»;
- Александр Кормухин, директор по коммуникациям «Газпром-Медиа Холдинга»;
- Полина Тризонова, директор дирекции по стратегическим коммуникациям цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга»;
- Владимир Пичугин, руководитель управления монетизации цифрового контента ГПМ Радио;
- Антон Коньшин, директор департамента развития и дистрибуции «Ред Медиа»;
- Людмила Трусова, начальник управления планирования и аналитики «ТНТ Телесеть»;
- Максим Русаков, руководитель интернет-проектов телеканала « Пятница!»;
- Валерия Новикова, исполнительный директор телеканала « Суббота!»;
- Алексей Крупенин, управляющий директор по цифровым продажам ГПМ РЕКЛАМА;
- Екатерина Сиворатченко, руководитель агентской группы ГПМ РЕКЛАМА.
Александр Жаров, генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга»:
Премия «Медиа-Менеджер России» — это высочайшая оценка главных управленческих сил медиаиндустрии. В этом году в числе лауреатов — десять представителей «Газпром-Медиа Холдинга». И каждый из них — не просто профессионал высокого уровня, а человек, решения которого влияют на то, как развиваются российские медиа сегодня и какие стандарты задают завтра. На протяжении всей истории Холдинга мы собирали сильнейших, и эти награды — подтверждение этого факта. Спасибо нашей команде — без вас этого бы не случилось.
Церемонию награждения провели ведущие шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» — Брагин, Гордеева и Захар.