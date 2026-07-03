Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

канал Dомашний
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
03.07.2026 в 09:00

Премия «Медиа-Менеджер России 2026»: топ-менеджеры «Газпром- Медиа» в числе лучших

Десять руководителей отмечены наградами

Реклама
ГПМ РЕКЛАМА ООО | gpmsaleshouse.ru
erid:2W5zFHftbkd

2 июля состоялась церемония награждения лауреатов XXVI Национальной премии «Медиа-Менеджер России». Награды получили топ-менеджеры и эксперты «Газпром-Медиа Холдинга» и входящих в него компаний.

Лауреатами Национальной премии «Медиа-Менеджер России» в различных номинациях стали:

  • Шаварш Алврцян, финансовый директор «Газпром-Медиа Холдинга»;
  • Александр Кормухин, директор по коммуникациям «Газпром-Медиа Холдинга»;
  • Полина Тризонова, директор дирекции по стратегическим коммуникациям цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга»;
  • Владимир Пичугин, руководитель управления монетизации цифрового контента ГПМ Радио;
  • Антон Коньшин, директор департамента развития и дистрибуции «Ред Медиа»;
  • Людмила Трусова, начальник управления планирования и аналитики «ТНТ Телесеть»;
  • Максим Русаков, руководитель интернет-проектов телеканала « Пятница!»;
  • Валерия Новикова, исполнительный директор телеканала « Суббота!»;
  • Алексей Крупенин, управляющий директор по цифровым продажам ГПМ РЕКЛАМА;
  • Екатерина Сиворатченко, руководитель агентской группы ГПМ РЕКЛАМА.

Александр Жаров, генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга»:

Премия «Медиа-Менеджер России» — это высочайшая оценка главных управленческих сил медиаиндустрии. В этом году в числе лауреатов — десять представителей «Газпром-Медиа Холдинга». И каждый из них — не просто профессионал высокого уровня, а человек, решения которого влияют на то, как развиваются российские медиа сегодня и какие стандарты задают завтра. На протяжении всей истории Холдинга мы собирали сильнейших, и эти награды — подтверждение этого факта. Спасибо нашей команде — без вас этого бы не случилось.

Премия «Медиа-Менеджер России 2026»: топ-менеджеры «Газпром- Медиа» в числе лучших Премия «Медиа-Менеджер России 2026»: топ-менеджеры «Газпром- Медиа» в числе лучших

Церемонию награждения провели ведущие шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» — Брагин, Гордеева и Захар.

Медиа-менеджер России Газпром-Медиа Холдинг
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Фестивали
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.