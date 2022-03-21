Инфлюенсер-агентства хотят объединиться для решения проблем отрасли

Игроки диджитал-рынка на антикризисной встрече «Диджитал — это мы!» предложили создать организацию, которая бы помогла эффективно преодолевать противоречия и защищать интересы рынка. Обсуждение прошло 18 марта на площадке «Лаборатории Медиа». На ней присутствовали представители getblogger, Perfluence , Yoloco, MGCom , «Авторские медиа», рекламная группа АДВ и другие агентства.

Как отметили участники встречи, даже сейчас время от времени появляются профессиональные объединения, но они недостаточно результативны. Основатель агентства hello blogger Татьяна Иванова предложила обсудить, как лучше консолидировать усилия.

На встрече перечислили вопросы, решение которых требует объединения:

упорядочивание ценообразования;

выработка норм профессиональной этики;

борьба с рекламным фродом;

контроль денежных транзакций в интернете и другое.

CEO WildJame Ярослав Андреев также поддержал инициативу объединиться для защиты интересов диджитал-сообщества, но выразил опасения, что участники рынка не готов к плодотворной работе в этом направлении. «Мы незрелые на этом рынке, конкурируем за двух-трёх блогеров, пытаясь их перетянуть друг у друга», — сказал руководитель WildJame. По его мнению, в отрасли не хватает целостной стратегии развития, сплочённости в достижении общих целей, налаженных каналов взаимодействия с властью.

Участники встречи подчеркнули, что рынку не нужен внешний регулятор. Инициатива объединения должна исходить от его участников. Управляющий партнёр агентства Blacklight Максим Перлин сказал, что если лидером консолидации выступит государство, то результатом, скорее всего, станут правила, упрощающие внешнее регулирование, а не работу отрасли.