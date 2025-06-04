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04.06.2025 в 12:42

Предприниматели планируют увеличить инвестиции в продвижение своего интернет-магазина

Владельцы бизнеса намерены вкладываться в SEO и контент-маркетинг

75% российских компаний планируют увеличить инвестиции в онлайн-продвижение своего интернет-магазина в ближайшие 12 месяцев. Наибольший интерес демонстрируют представители среднего и крупного бизнеса — среди них 88% намерены нарастить бюджеты под эту задачу. Об этом говорится в исследовании «Яндекса», которое есть в распоряжении Sostav.

Компании стремятся не просто сохранить присутствие в интернете, а масштабировать продажи, привлечь новых клиентов и укрепить позиции бренда на рынке. Бизнес выстраивает комплексные стратегии, сочетая работу с бесплатным трафиком и платные рекламные инструменты. 87% опрошенных считают, что органический трафик позволяет эффективно привлекать аудиторию без прямых затрат.

Самые популярные направления инвестиций — SEO (59%) и контент-маркетинг, в том числе экспертные публикации и активность на цифровых площадках (57%). 53% респондентов хотят усиливать присутствие через контекстную рекламу, 57% — развивать продвижение в соцсетях и мессенджерах, 49% — использовать медийные форматы.

Основные задачи, которые бизнес планирует решить с помощью продвижения интернет-магазина: привлечение новых клиентов, рост объема продаж, увеличение посещаемости сайта, расширение географии продаж, повышение узнаваемости бренда и информирование о новинках.

Наибольший интерес к увеличению инвестиций демонстрируют компании из сегментов, где продажи во многом зависят от визуальной подачи и доверия к экспертизе. В категории спортивных товаров вкладывать больше денег в продвижение намерены 90% участников опроса, в сегменте хобби и развлечений — 89%, товаров для дома — 85%.

Денис Марфутин, директор по развитию e-com в «Яндекс Рекламе»:

Рост интереса к онлайн-продвижению — часть системных изменений, которые происходят на рынке. За последние пять лет рынок электронной коммерции в России увеличился более чем в 7,5 раз. По внешним оценкам, к 2030 году объем независимого e-commerce может вырасти до 12 трлн рублей, заняв более трети рынка. Это делает продвижение обязательным элементом стратегии для тех, кто строит планы на устойчивое развитие и формирование контакта с клиентом через прямые каналы продаж.

В опросе участвовали 503 владельца, руководителя и маркетолога интернет-магазинов, отвечающих за продвижение.

Ранее Sostav рассказал, почему компании делают скучный контент в соцсетях.

исследование интернет-магазин
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