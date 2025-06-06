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18+
06.06.2025 в 11:00

Предпринимателей превратили в мифических Атлантов в новой кампании «БКС Ультима»

Имиджевый ролик, где миллиардеры из разных отраслей предстают титанами, несущими на плечах бизнес-империи

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«БКС Ультима» и креативное агентство The Clients представили имиджевую кампанию, которая переосмысливает образ крупного предпринимателя через призму древнегреческой мифологии. В центре концепции — метафора современных бизнес-Атлантов, которые держат на плечах не небесную сферу, а целые отрасли экономики. Визуальное решение показывает клиентов «БКС Ультима» в виде титанов, символизирующих предпринимателей из металлургии, агросектора, текстильного производства, финансов и добычи алмазов. Команда проекта поделилась с Sostav процессом совместной работы.

Иван Дергачев, креативный директор The Clients:

Мы искали образ, который точно передаст ощущения наших клиентов — людей, на которых держится значительная часть экономики страны. Атлант из древнегреческих мифов оказался идеальной метафорой: он несет колоссальную ответственность, но даже ему нужна опора.

Кампания строится вокруг инсайта о том, что крупные предприниматели устали быть единственными стратегами в принятии финансовых решений. Текст ролика подчеркивает: «От ваших решений зависят тысячи судеб. Вы ведете бизнес сквозь штормы и штили. Но даже тем, кто держит небо, нужна опора».

Креативная концепция позиционирует «БКС Ультима» как «co-pilot в мире сложных инвестиционных решений» — сервис, который предлагает состоятельным клиентам довериться профессиональной экспертизе вместо попыток контролировать все самостоятельно.

Амалия Манукянц, директор по развитию бизнеса «БКС Ультима»:

Наша аудитория — состоятельные инвесторы, которые привыкли держать под контролем все сферы жизни, и, в первую очередь финансовую. Private banking с инвестиционным сердцем — это не просто бренд-стратегия, а философия, отражающая нашу инвестиционную экспертизу и опыт, неравнодушное отношение к делу и персональный подход.

Владимир Рублев, руководитель филиальной сети «БКС Ультима»:

Ролик построен вокруг образов наших клиентов — состоятельных инвесторов, настоящих Атлантов своих индустрий. Мы хотели подчеркнуть значимость крупных предпринимателей и их бизнеса в жизни общества. Роль «БКС Ультима» — оказать им поддержку и стать надежной опорой. Мы предлагаем клиентам инвестиционный подход к традиционному private banking: нашу рыночную экспертизу и сервис в сочетании с инвестиционными решениями и линейкой нефинансовых услуг. Ролик будет транслироваться в отделениях «БКС Ультима» по всей стране.

Уникальность проекта заключается не только в креативной концепции, но и в технологическом решении: вся игровая часть ролика создана с помощью ИИ-видео. Использование генеративных технологий позволило воплотить масштабную визуальную метафору — превратить реальных предпринимателей в мифических гигантов без дорогих съемок в экзотических локациях.

«ИИ дал нам возможность создать образы, которые были бы технически сложными и дорогими в традиционном производстве», — объясняет представитель The Clients. — Мы смогли сосредоточиться на эмоциональном воздействии и символизме, а технология взяла на себя визуализацию грандиозных образов".

Ирина Золотова, директор по продуктовому маркетингу и развитию «БКС Мир инвестиций»:

Искусственный интеллект и генеративные нейросети становятся неотъемлемой частью современного маркетинга. В БКС мы не просто тестируем новые технологии — мы встроили их в ДНК наших кампаний. Это позволяет нам говорить с клиентами на новом уровне — эмоционально, точно и персонализировано.

Состав творческой группы

«БКС Ультима» (клиент)

Директор по развитию бизнеса: Амалия Манукянц
Руководитель филиальной сети: Владимир Рублев
Начальник отдела маркетинговых коммуникаций: Алексей Кучеров
Руководитель проектов, отдел маркетинговых коммуникаций: Илона Шиллер

The Clients (агентство)

Креативный директор: Иван Дергачев
Аккаунт-директор: Маша Чечелова
ИИ-режиссер: Алла Склизнева
Моушн-дизайн: Алексей Склизнев

Звук: Sounds Like a Plan

The Clients «БКС Ультима»
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