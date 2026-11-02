Предновогодняя экспресс-доставка в городах-миллионниках России может подорожать на 15%

В предновогодний период 2026 года средняя стоимость экспресс-доставки в российских городах-миллионниках может увеличиться на 15% год к году, до 170 руб. за 1 км пути. Такой прогноз представили в сервисе OneSync. Ожидаемый рост превысит годовую инфляцию, составившую 6,35% в сентябре, по данным Росстата. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно данным Росстата, в сентябре 2026 года средняя стоимость курьерской доставки по России составила 258,78 руб. за отправление. В Москве показатель был на уровне 584,49 руб., в Подмосковье — 440,11 руб., в Санкт-Петербурге — 285,58 руб., в Ленинградской области — 165,08 руб.

Данные за аналогичный период 2025 года служба не приводит, так как в регулярный мониторинг показатель включили только в 2026 году. Цена доставки обычно имеет выраженную сезонность, меняясь в течение года.

За январь — первую половину октября себестоимость автомобильной доставки в России выросла на 13% год к году, сообщил директор продукта «ПЭК: Фулфилмент» Михаил Петров. За этот период бензин подорожал на 21,4%, до 78,7 руб. за литр, расходы на ремонт техники — на 14%, на запчасти — на 16%.

Дополнительным фактором роста цен становится оплата труда. Во втором квартале 2026 года средняя ставка курьера увеличилась на 23% год к году, до 125,5 тыс. руб. в месяц, согласно данным Аналитического центра Российской индустрии рекламы. Службы доставки, маркетплейсы и такси конкурируют за ограниченное число работников.

В преддверии праздников дефицит курьеров в Москве и Санкт-Петербурге может достигать 30%, оценивают в «ПЭК: Фулфилмент». При этом, по прогнозу заммэра Москвы Максима Ликсутова, к 2030 году столице потребуется около 300 тыс. курьеров против 125 тыс. в марте 2026 года.

Рост стоимости доставки происходит на фоне охлаждения рынка, отмечает издание. В январе — августе 2026 года оборот курьерских услуг в России снизился на 1,3% год к году, до 49,3 млрд руб., по данным Росстата. Причиной стало снижение потребительской активности.