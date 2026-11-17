Совет при президенте по кодификации гражданского законодательства исключил из проекта поправок в ГК РФ положение о разовых выплатах правообладателям за использование их произведений при обучении искусственного интеллекта в прошлом. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники и представителя Минцифры.

При этом проект поправок устанавливает несколько вариантов использования авторского контента в будущем. Разработчики смогут заключать лицензионные договоры с правообладателями, использовать произведения с выплатой вознаграждения через аккредитованную организацию по коллективному управлению правами либо бесплатно — при наличии публичного разрешения автора.

Правообладатели также смогут запретить использование своих произведений, разместив соответствующее уведомление на сайте такой организации.

Отказ от ретроспективных выплат объясняют тем, что закон не будет иметь обратной силы, а определить размер компенсации за прошлое обучение технически сложно. В частности, не всегда возможно установить, какие именно произведения попали в обучающую выборку и кому должны перечисляться деньги. По мнению опрошенных юристов, введение такой обязанности создало бы для разработчиков непредсказуемые финансовые риски.

Вместе с тем исключение нормы о разовых выплатах не означает, что любое использование чужого контента при обучении ИИ в прошлом автоматически признается законным. Если произведения использовались без согласия правообладателей и такое использование нарушало действовавшие тогда нормы, авторы могут добиваться защиты своих прав в суде.

Предполагается, что новые правила начнут действовать с 1 марта 2027 года. Одобренный советом проект поправок планируется передать на обсуждение в Госдуму.