В России предложили платить правообладателям за использование контента для обучения ИИ

Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства предложил изменить закон о поддержке развития технологий ИИ и Гражданский кодекс (ГК), чтобы урегулировать использование авторского контента для обучения искусственного интеллекта (ИИ). Документы опубликованы накануне заседания совета 12 ноября, сообщает газета «Ведомости».

Согласно проекту, разработчики ИИ смогут использовать контент на основании договора с правообладателем — на возмездных или безвозмездных условиях. Второй вариант предполагает использование материалов без согласия автора, но с выплатой вознаграждения через организации по коллективному управлению правами (ОКУП).

Для таких организаций предлагается ввести отдельный вид государственной аккредитации. Правообладатели при этом смогут запретить использование своих произведений для обучения ИИ, разместив соответствующее заявление на сайте аккредитованной ОКУП.

Третий вариант предусматривает возможность разрешить использование контента на безвозмездной основе посредством публичного заявления.

Порядок расчета и выплаты вознаграждений, их распределения между правообладателями и размещения запретов должно определить правительство.

Поправки предлагается ввести с 1 марта 2027 года. В проекте также рассматриваются два варианта регулирования уже состоявшегося обучения ИИ: без дополнительных выплат за прошлое использование контента либо с однократным вознаграждением правообладателям. Финальную формулировку могут обсудить на заседании совета.