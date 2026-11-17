Мосгорсуд признал действительным рукописное завещание основателя компании «Ростагроэкспорт» Бориса Александрова. Согласно документу, права на пять товарных знаков, в том числе бренд глазированных сырков «Б. Ю. Александров», переходят его дочери Екатерине. Вдова предпринимателя Ольга Александрова получает обязательную долю — 1/8 прав. Об этом сообщает «Коммерсант».

Напомним, в 2020 году бизнесмен умер от осложнений COVID-19. Незадолго до смерти он написал завещание в больнице. Из-за действовавших пандемийных ограничений документ удостоверили врачи, а не нотариус.

Подлинность завещания оспаривала другая дочь предпринимателя — Наталья Кокота. В 2023 году Черемушкинский суд Москвы признал документ действительным, однако решение дважды отменяли в кассации. Мосгорсуд рассмотрел дело в третий раз.

Конфликт наследников Бориса Александрова продолжался пять лет. Теперь они смогут договориться о разделе прав на товарные знаки или компенсации.

После смерти Александрова компания «Ростагрокомплекс» продолжила выпускать продукцию под брендом по лицензионному соглашению, отчисляя правообладателям 10% выручки. В 2022 году лицензия была отозвана, производство сырков под прежним названием прекратилось, а линейку переименовали в «А. Ростагрокомплекс».