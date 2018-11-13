Правительство рассмотрит вопрос поэтапного отключения аналогового телевещания

Правительство рассмотрит вопрос о переходе с аналогового на цифровое вещание. Не исключено, что будет принято решение о поэтапном отключении аналога: процесс может занять еще полгода, сообщает РБК со ссылкой на замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина.

Изменения в графике отключения вызваны риском того, что при одномоментном отключении аналогового сигнала значительная часть населения не сможет смотреть федеральные телеканалы. Замминистра перечислил три этапа отключения аналогового вещания, на которые будет разделен переход.

На первом этапе аналоговый сигнал будет отключен в тех регионах, «которые технически готовы, где население обеспечено необходимым оборудованием, где проведена разъяснительная работа, организованы волонтеры, которые помогут настроить телевизоры на прием цифрового сигнала, где решен вопрос компенсации малоимущим затрат на покупку цифровых приставок и т. п. ».

Второй этап — регионы, где также все готово к отключению аналога, «но из-за климатических особенностей переход на «цифру» целесообразнее не начинать зимой». Третий — все оставшиеся регионы, добавил замминистра."В целом, если будет одобрен такой сценарий, весь процесс займет около полугода", — отметил он.

Согласно данным Mediascope, к переходу на «цифру» готовы 82% российских домохозяйств. Оставшиеся 18% должны будут купить новый телевизор, способный принимать сигнал в формате DVB-T2, либо обзавестись специальной приставкой стоимостью 0,8−2 тыс. руб. Владельцами старых телевизоров являются по большей части малообеспеченные граждане, поэтому регионам рекомендуют рассмотреть вопрос о выделении компенсации на приобретение оборудования для спутникового ТВ.Кроме того, каналам первого мультиплекса затраты на распространение в аналоге, возможно, компенсируют из бюджета.

«Решение по этому вопросу будет принимать правительство. Все каналы второго мультиплекса полноценно заработают по всей территории страны до конца текущего года. Скоро вместе решим, что делать с их аналоговым вещанием», — отметил Волин. ​