Власти усилят налоговый контроль за импортом и доходами граждан

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий ужесточение налогового контроля за импортом и доходами физических лиц. Документ направлен на «противодействие уклонению от уплаты налогов и обеспечение полноты уплаты налогов», говорится в пояснительной записке к инициативе.

Поправки охватывают три направления, включая контроль за ценами товаров, ввозимых из стран ЕАЭС. Кабмин отмечает, что сейчас импортируемая продукция нередко декларируется по заниженной стоимости, что приводит к неполному начислению НДС. Новые нормы призваны устранить эту практику и увеличить налоговые поступления.

Второй блок изменений касается усиления идентификации владельцев банковских счетов. Банки обяжут передавать в ФНС данные об открытии и закрытии счетов с указанием ИНН клиента. Если у физлица отсутствует ИНН, его потребуется оформить до открытия счета, что позволит устранить проблему неоднозначной идентификации.

Третье направление связано с расширением полномочий ФНС. Служба сможет получать от Банка России информацию о гражданах, чьи операции имеют признаки незадекларированной предпринимательской деятельности. Речь идет, в частности, о регулярных безналичных поступлениях от других физлиц, которые могут использоваться для оплаты товаров и услуг.

По оценке ФНС, реализация законопроекта обеспечит дополнительные поступления в федеральный бюджет в размере 49,3 млрд руб. ежегодно, начиная с 2027 года. В случае принятия закон вступит в силу через девять месяцев после официального опубликования.

Опрошенные РБК эксперты считают, что предлагаемые меры отражают общую тенденцию к усилению контроля за доходами физлиц, не зарегистрированных в статусе индивидуальных предпринимателей. При этом внимание налоговых органов, по их мнению, будет сосредоточено не на разовых переводах, а на систематических поступлениях, указывающих на ведение деятельности.

Ранее в Банке России подчеркивали, что обязательная идентификация по ИНН необходима для работы платформы «Антидроп», направленной на борьбу с использованием банковских карт в мошеннических схемах.