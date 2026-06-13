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13.06.2026 в 15:41

Prada подключилась к разработке скафандров для миссий NASA на Луну

Модный дом ищет выходы за пределы замедляющегося рынка люкса

Итальянский модный дом Prada и аэрокосмическая компания Axiom Space разработали компонент лунного скафандра, который будет использоваться в миссиях NASA в рамках лунной программы Artemis, сообщает Vanity Fair.

Речь идет не о внешнем дизайне, а о функциональном элементе экипировки — внутреннем охлаждающем костюме. Он надевается под основной скафандр и отвечает за терморегуляцию тела астронавта во время работы на поверхности Луны.

Костюм обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости, помогает регулировать температуру в экстремальных условиях, участвует в удалении углекислого газа и поддерживает комфорт при длительных выходах в открытый космос.

Температурные перепады на поверхности Луны, особенно в районе южного полюса, где планируются миссии Artemis, могут достигать экстремальных значений, что делает систему охлаждения одним из ключевых элементов скафандра.

Для Prada участие в космическом проекте становится частью стратегии по расширению присутствия за пределами модной индустрии и усилению технологического позиционирования бренда на фоне замедления роста рынка люкса.

Prada подключилась к разработке скафандров для миссий NASA на Луну Prada подключилась к разработке скафандров для миссий NASA на Луну Prada подключилась к разработке скафандров для миссий NASA на Луну Prada подключилась к разработке скафандров для миссий NASA на Луну
Prada NASA астронавты луна
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