С Новым годом! Встречаем 2025-ый с лидерами рекламной индустрии

В 2024 году рекламный рынок столкнулся со многими вызовами, но достойно с ними справился и обернул ситуацию себе на пользу. Мы желаем, чтобы 2025-ый принес каждому из вас то, чего ему больше всего не хватает. Sostav поздравляет всех с наступающим Новым годом и делится добрыми пожеланиями от представителей медиахолдингов, агентств и брендов. Пусть новый год станет временем смелых экспериментов, эффективных стратегий и взаимовыгодного сотрудничества!
Сергей Гревцев, руководитель службы продвижения МТРК «Мир»:
Уважаемые коллеги, дорогие друзья! От всей «МИРовой» души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Первым, что пожелаю каждому из нас, чтобы ситуативный brain rot 2024 года, не превратился во всеобщий cognitive HELL в 2025 году! И конечно же, здоровья, благополучия, больше счастливых моментов, гореть, но не выгореть, эмпатии не только к брендам, но и к людям, вдохновения и радости бытия!
С Новым годом представителей рынка поздравляет телеканал ЧЕ!.
Команда Telega.in:
Мы желаем, чтобы в 2025 году Telegram продолжал расти и укреплять свои позиции как ключевая платформа для продвижения. Пусть объем рекламного рынка в Telegram стремительно увеличивается, а доля нативной рекламы в маркетинговых бюджетах растет с каждым днем.
Мы хотим видеть, как новые форматы рекламы запускаются легко и эффективно, креативы цепляют внимание с первого взгляда и остаются в сердцах, вовлеченность уверенно растет, а CPV падает. Пусть бренды, словно по волшебству, находят свою аудиторию быстро и точно. А мы сделаем все, чтобы им в этом помочь!
И пожалуйста, пусть роботы продолжают брать рутину на себя, но оставляют нам креатив — это наша суперсила!
С любовью и верой в волшебство, команда Telega.in.
Команда buyson желает в 2025 году всем счастья и карьерных высот.
Артем Дрыгант, основатель Be Brand People:
В мире, где перемены — это единственная константа, мы в Be Brand People научились не просто адаптироваться, а встречать вызовы с полной отдачей.
Каждый год приносит новые возможности, и именно сильные, креативные и преданные люди вокруг нас делают этот путь увлекательным и вдохновляющим. Сотрудники, клиенты, подрядчики, партнеры — это опора, с которой можно преодолеть любые испытания.
В 2025 мы желаем вам преданных адвокатов бренда и вдохновляющих проектов.
Пусть в новом году будет больше поводов для радостей — как профессиональных, так и личных. Берегите людей, меняйте индустрию и открывайте в ней новые горизонты.
С праздником!
Антон Чубаров, директор по коммуникациям Европейской медиагруппы ЕМГ:
Коллеги! Партнеры! Друзья!
Год был насыщенным, громким. Непростым.
В 2025-м желаю смелости, радости и вдохновения.
Смелости для воплощения новаторских идей и преодоления всех невзгод, которые подбрасывает судьба.
Радости от того, что ты каждый день занимаешься любимым делом в кругу единомышленников.
Вдохновения, чтобы вдохновлять других.
А еще — добра в сердце и огня в глазах.
Наша сила — в единстве! С наступающим!
Светлана Клупинска, креативный директор DS1 branding:
От всего креативного сердца поздравляю коллег, партнеров и клиентов с Новым годом! В этом новом году я желаю вам только роста, новых высот и достижения самых амбициозных целей. Пусть ваши бренды не просто существуют, а по-настоящему живут и вдохновляют! Мы с удовольствием будем сопровождать вас в этом увлекательном пути, создавая для вас уникальные и эффективные решения.
Команда AMDG / RQ:
Поздравляем вас с Новым годом!
Желаем, чтобы 2025 год был наполнен вдохновением, творчеством и успехами! Пусть каждый день приносит новые возможности и радостные моменты!
Любовь Курис, операционный директор агентства Ailove:
2024 год для нас, как для рекламщиков, был по-настоящему драконьим, с множеством вызовов, традиционно горящими дедлайнами и жаркими проектами. Но и результаты этот год принес мощные и огненные.
В 2025-м мы желаем всем нам взять лучшее от змей. Обрести мудрость, гибкость и живучесть, сохранять хладнокровие в самых сложных ситуациях, не кусаться по пустякам и научиться отбрасывать все лишнее, сохраняя силы для по-настоящему важных вещей.
Команда медиахолдинга Rambler & Co:
Дорогие друзья и коллеги, от Rambler&Co поздравляем вас с наступающим Новым годом! Мы серьезно и ответственно публикуем новости страны и мира, чтобы у вас было время насладиться яркими моментами своей жизни и найти в них радость, вдохновение и новые возможности для роста — будь то запуск успешного проекта, реализация смелой идеи или укрепление партнерских отношений. Вместе мы создаем уникальную историю российского медиарынка — яркую и наполненную смыслом. Пусть в 2025 в нашей индустрии эффективные метрики сочетаются с актуальными для общества ценностями, креативные проекты влияют не только на имидж бренда, но и на внутренний мир аудитории, а наши новости помогают людям принимать осознанные решения каждый день!
С любовью и заботой, Rambler&Co.
Наталия Румянцева, руководитель департамента маркетинга продюсерского центра «Инсайт Люди»:
От лица команды маркетинга и PR продюсерского центра «Инсайт Люди» поздравляю всех читателей Sostav с наступающим 2025-ым годом! Хочется пожелать вам удачи и веры в себя, а также воплощения самых амбициозных планов в реальность. Как команда «Инсайт Люди» входит в новый год с девизом «Новые мы», так и вы не бойтесь менять свою жизнь к лучшему, раскрывать таланты и достигать новых высот! Пусть 2025-й год станет для вас особенным, а каждый день будет наполнен счастьем, гармонией и благополучием. С наступающим!
Команда MediaDesk:
Дорогие коллеги, мы хотим поздравить всех с достижениями 2024 года и новыми перспективами, которые открываются перед нами в 2025!
Этот год стал временем смелых идей, креативных решений и успешных кампаний, которые вдохновили нас всех. Мы уверены, что 2025 год принесет еще больше возможностей для роста, инноваций и сотрудничества. Пусть каждый из нас продолжает вдохновлять, создавая уникальные рекламные проекты, которые будут комплиментарны с аудиторией и оставлять незабываемый след.
Желаем всем крепкого здоровья, творческого вдохновения и перспективных начинаний в новом году! Пусть каждый день будет наполнен новыми идеями и успешными проектами. Вместе мы сможем достичь невероятных высот!
Лариса Мамедова, генеральный директор ICE Agency:
Дорогие коллеги и друзья!
В преддверии 2025 года хочется пожелать, чтобы ваша жизнь была такой же яркой и интересной, как самые смелые творческие проекты. Пусть в новом году будет больше поводов для радости и меньше причин для переживаний.
Желаю, чтобы работа вдохновляла, а свободное время наполнялось теплом и уютом. Пусть каждый день приносит новые открытия и возможности для роста.
Счастливого Нового года и Рождества!
Ярослав Мешалкин, управляющий партнер агентства Heads'made:
С Новым годом, друзья! Желаю вам в 2025 году того же, что и себе: найти время пройти все те крутые игры, которые вышли в 2024. И — боже вас сохрани — не читайте до обеда профильных Telegram-каналов. Лучше закажите там посевы.
Будьте здоровы и счастливы!
Команда i-Media:
Пусть в новом году ваши идеи ломают шаблоны, а рекламные кампании вызывают восторг и оставляют след в сердцах. Желаем каждому из вас находить свежие решения, творить без границ и получать удовольствие от своих достижений. Надеемся, что реализуются ваши самые смелые задумки и начинания, а мы будем рядом и поможем в их достижении.
Команда SOCIALIST:
Салют!
2024 был ярким, шумным и местами неожиданным! Спасибо, что вместе с нами придумывали, творили, удивляли, а иногда и сами удивлялись.
2025 уже на пороге. Прежде чем шагнуть навстречу новому, давайте немного остановимся, выдохнем и согреемся.
Мы уверены: следующий год подарит море вдохновения, драйв и столько энергии, что хватит на сворачивание гор (и легкие подъемы на работу по утрам). А сейчас укутайтесь в уют, согрейтесь чашкой чая и помните: ваши идеи важны, а ваш труд делает индустрию ярче, современнее и ближе к людям.
Не забывайте давать себе передышку и хвалить себя. Сияйте в 2025-м!
Иван Барченков, генеральный директор MediaNation:
Мы очень довольны этим годом — удалось разработать и внедрить инновационные технологии, выступить на конференциях и сделать много интересного для наших текущих и новых клиентов.
В 2025 году желаю вам быть счастливыми, максимально полезными для себя и окружающих, а также ставить амбициозные цели и успешно их достигать!
Команда МоеVideo:
Дорогие клиенты, партнеры и коллеги! MoeVideo поздравляет вас с наступающим Новым годом!
На рекламном рынке все меняется очень стремительно и хаотично. 2024 год не стал исключением — было много нововведений, трендов и сложностей. В 2025 пусть хаос станет почвой для творческих решений, а обстоятельства играют на вашей стороне. Желаем вам в следующем году неуклонного роста и достижения целей, вопреки любым преградам!
Конечно, в любом бизнесе главное — это люди. Желаем, чтобы вас окружали единомышленники, команда становилась больше, крепче, профессиональнее.
И самое важное: пусть в личной жизни будет счастье и любовь! Ведь без них жизнь тускла, а в бизнесе нужно иметь сильную опору и поддержку за плечами.
С наступающим 2025 годом!
Евгений Паршин, сооснователь и директор по маркетингу «Артикс»:
Тренды последних лет намекают, что следующий год будет интересным. Уверен, он подарит нам много нового. Думаю, никто не расстроится, если он будет чуть более скучным, чем 2024. То, что происходит вокруг нас, те вызовы, которые перед нами стоят, заставляют быстрее двигаться, лучше думать, создавать новые решения.
Друзья, желаю, чтобы в наступающем году вы делали то, что любите, и любили то, что делаете. И чтобы все у вас здорово и круто получалось.
Евгения Лампадова, основательница коммуникационного агентства LAMPA:
Говорят, 2024-й был годом разных трансформаций. Хотя в агентском бизнесе вряд ли бывают другие периоды. Каждый год мы меняемся, адаптируемся, учимся быть лучше и эффективнее себя прежних. Я желаю нам получать удовольствие от этого процесса без оглядки на результат, не забывая при этом, конечно же, отмечать маленькие и большие достижения и благодарить себя за них. Пусть в 2025 году будет место вдохновению и открытиям, а большая часть рабочих процессов пройдет на драйве и азарте, как будто это и не работа вовсе, а увлекательная игра. И обороты пусть при этом вырастут пятикратно, и прибыль соответственно! Успешного и счастливого нового 2025 года, коллеги! За вас!
Виктор Шимановский, генеральный директор Ambitica:
2024 — сложный, но очень интересный год. Ключевым фактором успеха в нем была способность к стрессоустойчивости и адаптации под быстро меняющиеся обстоятельства. Как одного человека, так и целых коллективов.
Что касается нас, то в уходящем году мы сталкивались с серьезными вызовами, преодолевали их, развивались и менялись.
Я благодарен команде за достижения, за азарт, с которым мы беремся за глобальные проекты, за ощущение, что нам все по плечу и что точно справимся со всем!
И конечно, все это было бы невозможно без наших любимых партнеров, которые верят в нас и готовы делать масштабные проекты вместе с нами!
Спасибо всем и двигаемся к новым свершениям в новом, 2025 году!!!
Команда коммуникационно агентство DADA Agency:
Время волшебства уже здесь — и вместе с ним мы встречаем 2025 год!
Этот год был ярким, смелым и полным идей. Мы провели его вместе — создавая, рискуя, воплощая и празднуя.
Мы верим, что в новом году каждый ваш день станет шедевром, каждая задача — приключением, а каждая мечта — ближе, чем кажется.
Пусть 2025 станет годом больших инсайтов, неожиданных озарений и ярких открытий. А DADA Agency всегда рядом, чтобы добавить чуть больше магии в ваши самые смелые проекты.
С любовью и вдохновением, коммуникационное агентство DADA Agency.
Команда СКАН-Интерфакс:
Друзья, коллеги, от лица всей команды «СКАН-Интерфакс» поздравляем с Новым годом! Желаем вам интересных проектов, ярких эмоций и большого вдохновения в наступающем году. Пусть 2025 год будет богат свежими идеями и новыми достижениями!
Команда IVK Media Solutions:
Дорогие коллеги!
Команда IVK поздравляет всех читателей Sostav с наступающим Новым годом! Каждый день мы стремимся помогать бизнесу расти честно, прозрачно и с заботой о каждой детали.
Как Дед Мороз исполняет желания, так и мы стараемся воплощать ваши мечты о масштабировании и успехе. Пусть 2025 год принесет еще больше возможностей, вдохновения и побед, а мы будем рядом, чтобы поддерживать вас на этом пути.
С любовью и верой в чудеса, команда IVK!
Команда Adventum:
Поздравляем вас с наступающим Новым 2025 годом! Пусть он станет для каждого из вас источником новых возможностей и свершений. Желаем вам сил и вдохновения для реализации самых грандиозных идей и смелых, но эффективных рекламных кампаний.
Новый год — это не только время подводить итоги, но и время строить новые планы. Надеемся, что 2025 принесет много ярких впечатлений, будет богат на события и продуктивные встречи. В каждом дне пусть будет место для креативности и стремления к чему-то новому.
Пусть вас окружают надежные коллеги и добрые друзья, которые поддержат в любых начинаниях. Уверены, что вместе мы сможем достичь невероятных высот. Желаем вам счастья, здоровья и успеха в наступающем году.
Ваша команда Adventum!
Игорь Сликин, стратегический директор 2LEADS:
Поздравляем с наступающим 2025-ым годом!
Мы каждый год с вами в рекламной индустрии проходим огромный путь как внутренних, так и внешних изменений, которые зависят от глобальной трансформации рынка. Становится ли от этого сложнее? Да. Но становится и интереснее, ведь каждый наработанный кейс — это приятное достижение для всей команды!
Так вот, пусть в следующем году таких достижений будет еще больше! Но пусть эти победы достаются чуточку проще, легче, не превращаясь в сложную рутинную задачу.
С Новым годом, друзья! Будьте счастливы и будьте в следующем году в гармонии с собой и с диджиталом!
Команда агентства i.com:
Дорогие коллеги!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и желаем, чтобы в 2025-м все самые позитивные практики рынка пополнялись новыми явлениями и решениями.
Будьте смелыми и решительными, открытыми и гибкими, а главное — здоровыми и счастливыми. Пусть в ваших компаниях царят аналитика и инновации, творчество и победы. Выигрывайте тендеры и показывайте рынку, что такое настоящий клиентский сервис. Доверительных и взаимовыгодных отношений с клиентами!
Да будут ваши праздничные дни полны улыбок, смеха и семейного тепла. Ура, да здравствует 2025 год!
С теплотой и любовью, команда агентства i.com.
Команда iConText Group:
Дорогие друзья, поздравляем вас с Новым годом!
Пусть 2025 год подарит вам множество удивительных открытий, ярких проектов и безграничных возможностей для роста и развития. Желаем уверенности в каждом шаге, успехов во всех начинаниях и новых достижений, которыми можно гордиться. Пусть вдохновение будет бесконечным, энергия — неиссякаемой, а результаты вашей работы — высокими и радующими вас.
Искренне желаем, чтобы каждый из 365 дней был наполнен креативом, свежими идеями и положительными эмоциями, а все ваши планы с легкостью воплощались в реальность.
Элина Исагулова, вице-президент VK по B2B коммерции и операционному управлению:
2024 год был очень динамичным, мы влетали в тренды, искали новые решения, развивали партнерства и совершенствовали сервисы. Уверена, в следующем году всех нас ждет еще больше ярких коллабораций, проектов и вызовов.
От команды VK хочу поздравить всех коллег и читателей Sostav с наступающим Новым годом и пожелать не только следить за трендами, но и создавать их!
Поздравления с наступающим Новым годом передала и команда NMi Group.
Команда Heads:
Агентство Heads поздравляет всех с Новым годом! Желаем поменьше горящих дедлайнов, побольше интересных проектов и неограниченных бюджетов. Пусть в новом году все стратегические цели будут достигнуты, а слоганы и неймы привлекают нужную аудиторию. А мы всегда готовы вам в этом помочь! С наступающим!
Сергей Оганджанян, управляющий директор «TWIGA Россия», член совета директоров TWIGA Communication Group:
Уходящий год для нашей компании был непростым, но крайне важным, так как мы успешно завершили второй этап трансформации. Этот период сопровождался множеством изменений, которые, несмотря на все трудности, позволили нам значительно повысить стандарты. Мы добились отличных результатов, и хотя процесс изменений потребовал значительных усилий, он стал источником множества ценных уроков.
Тем не менее, считаю, что год был успешным, поскольку мы многому научились и смогли укрепить те аспекты, которые ранее казались не столь значимыми. Важно отметить, что в следующий год мы входим с командой из 600 высококвалифицированных профессионалов — это уже стабильная и эффективно работающая команда, на которую мы можем полагаться в достижении наших амбициозных целей. Уверен, что этот год станет важным этапом на пути к дальнейшим достижениям.
Вместе с этим я хотел бы пожелать в Новом году в первую очередь здоровья, важность которого все мы осознаем с годами. Оно является основой, на которой строится все остальное. Вторая ключевая составляющая — это целеустремленность, энергия, которая позволяет двигаться вперед, преодолевая трудности. Важно также сохранить гармонию в отношениях с близкими, что способствует стабильности и внутреннему балансу.
Никита Морозов, CEO Креативной студии SMIT.:
Скоро 2025 — новый уровень в нашей общей игре! Спасибо уходящему году за яркие проекты и креативные вызовы. Надеемся, новый будет полон вдохновения, командных побед и неожиданных бонусов. Желаем всем коллегам незабываемых приключений, достойных символа года — легких на подъем, смелых и дерзких.
Пусть каждый ваш ход будет стратегически точным, каждая идея — золотым ключом, а победа — блистательным финалом. С наступающим!
Команда MediaPlan Consulting:
2024 год стал временем новых вызовов и возможностей для нашей индустрии. Мы преодолевали преграды, искали нестандартные решения и создавали уникальные проекты, которые вдохновляли и удивляли. Поэтому скажем уходящему году «спасибо», и пусть 2025 год станет для нас годом свершений, роста и процветания! И — кто знает — может, будущий год будет годом неожиданных коллабораций?
Желаем скрупулезной аналитики, прорывных стратегий и мощного креатива. Станьте незаменимыми для ваших клиентов, закрывая все их потребности.
И, конечно, простого человеческого счастья! Проводите больше времени с семьей, занимайтесь любимыми делами и саморазвитием, ставьте большие цели и достигайте их — главное, чтобы все было в радость.
С Наступающим 2025 годом!
Команда соцсети LOOKY:
Друзья, с наступающим 2025 годом!
Сначала мы, на правах IT-компании, хотели доверить написание этого текста искусственному интеллекту. GPT в тренде, машинам делегируют все больше задач, а кое-где даже грозятся заменить ими копирайтеров, креаторов и, страшно подумать — самих рекламистов и маркетологов. В итоге от услуг ИИ решено было отказаться — ведь, на самом деле, мы очень верим в тепло настоящего человеческого общения и чудодейственную силу живых, искренних слов. С ними, самыми простыми словами, мы к вам и обращаемся: берегите друг друга, верьте в лучшее и цените моменты!
С уважением и любовью, команда соцсети LOOKY.
Алексей Вишнев, сооснователь Digital Strategy:
Уверен, мои коллеги уже пожелали всем успешного и продуктивного рабочего года.
А я хотел бы вам пожелать вот этой вот рождественской неги: сесть уютно на диванчике из IKEA, открыть соцсети и посмотреть на новогодние креативы и публикации друзей. Потом пойти и приготовить себе новогодний эль и включить фоном любимые передачи на YouTube, а после прилечь поудобнее перед телевизором и включить на «Кинопоиске» все части «Гарри Поттера».
Команда сейлз-хауса СберСеллер:
Поздравляем всех с наступающим Новым годом! В это волшебное время хочется пожелать каждому настоящего тепла и душевного уюта. Пусть для всех нас 2025 станет годом создания незабываемых креативных проектов и укрепления человеческих связей, которые делают нашу работу по-настоящему значимой.
В мире, где технологии стремительно развиваются, важно помнить о главном — людях, их мечтах и историях. Пусть каждый ваш проект будет наполнен искренностью и добротой, а ваши идеи вдохновляют и объединяют.
Желаем вам и вашим близким здоровья, счастья и гармонии. Пусть каждый день будущего года приносит радость и свет, а в ваших домах царят уют и любовь.
С любовью, команда «СберСеллера»!
Кирилл Диденок, диджитал-продюсер, основатель коммуникационного агентства DIDENOK TEAM:
В этому году мы решили в качестве новогоднего подарка отправлять нашим друзьям — клиентам, блогерам, журналистам — розовые очки. Это аллегория на нашу продуктивную наивность. И заключается эта наивность в нашей вере, что можно делать крутые проекты, даже когда с площадками все сложно. И что в бизнесе важны не только деньги, но и глубокие смыслы и добро.
Коллеги, давайте в 2025 году вместе выбирать наивность, веру в лучшее и чувство легкости в сложные времена!
Димитрис Ваяс, руководитель медийных активов группы АДВ:
Поздравляю, вы прошли уровень! А если честно, мы все огромные молодцы — мы снова справились и дошли до финиша. Это был сложный и одновременно прекрасный год, подаривший каждому из нас новые смыслы.
Желаю, чтобы 2025 стал годом больших побед, больших денег и, конечно, большой любви!
С наступающим вас, друзья!
Екатерина Рудниченко, директор по развитию бизнеса AdChampagne:
Друзья, ура! Мы это сделали!
Собрали самые теплые и искренние пожелания и аккуратно упаковали их в нашу коллекцию открыток.
Пусть грядущий год станет ярким, полным вдохновения и возможностей для реализации самых смелых идей. Пусть ваши кампании будут успешными, а креативы — запоминающимися!
С любовью, ваша команда AdChampagne!
Анжела Федорченко, CEO Weborama:
Наконец, наступили долгожданные предновогодние дни, и полным ходом идет подготовка к праздникам.
Хочу пожелать всем в 2025 году творческой энергии и признания, и по сложившейся традиции мы делимся открыткой проекта «Наивно? Очень».
Эта открытка наполнена потрясающим восприятием мира особых людей с ясным, незамутненным, добрым взглядом, с чувством, что мир открыт и создан для них. Пусть она заставит вас улыбнуться и испытать такое же чувство.
Команда Radar:
Команда Radar поздравляет всех с наступающим Новым годом! Желаем вдохновения, успеха и радостных моментов — как в работе, так и в жизни.
Пусть 2025-й откроет перед вами множество направлений для развития. Пусть ваши близкие, команда, партнеры станут надежными союзниками во всех начинаниях.
В будущем году желаем открывать друг в друге ту силу, которая будет вдохновлять на новые свершения, почаще говорить и слышать самые важные слова. Остаемся рядом, чтобы пройти путь от любых идей до их воплощения вместе — к новым вершинам.
Ирина Зуева, директор по маркетингу дивизиона электроники Inventive Retail Group:
Коллеги, друзья, команда restore: поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Мы искренне верим, что любовь к инновациям и актуальным технологиям двигает креативные команды вперед к новым победам!
Пусть в новом году у вас будет много ярких и незабываемых проектов, которые позволят раскрыть весь творческий потенциал ваших команд! Пусть рядом будут только надежные партнеры, а современные гаджеты станут помощниками во всех профессиональных достижениях и повседневных делах.
Желаем всегда иметь идеальный work-life balance и быть счастливыми в окружении своих близких и любимых людей!
Андрей Горнов, генеральный директор брендингового агентства Getbrand:
Дорогие друзья!
От всей команды Getbrand поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть этот праздник станет не просто сменой календарных дат, а началом нового, яркого этапа, полного вдохновения и свершений!
Прошедший год был насыщен событиями, и мы гордимся каждым созданным нами проектом и безмерно благодарны вам за доверие и совместный творческий путь.
В наступающем году желаем вам не просто успеха, а настоящего творческого расцвета! А самое главное — пусть тепло и радость новогодних праздников останутся с вами на протяжении всего года. Пусть в ваших семьях царят любовь, понимание и взаимная поддержка. Пусть каждый день будет наполнен счастьем, а каждый миг — ярким воспоминанием!
С наступающим Новым годом!
Григорий Полкан, генеральный директор маркетингового агентства Demis Group:
Поздравляю вас с наступающим 2025 годом!
Уходящий год был непростым, но именно в таких условиях мы учимся быть гибкими, находить нестандартные подходы и видеть возможности там, где их, казалось бы, нет. Этот год напомнил нам, что сила нашего рынка — в людях, их идеях и упорстве.
Впереди нас ждет время новых идей и смелых решений. Желаю вам уверенности, креатива и стратегического мышления. Пусть проекты приносят успех, клиенты и партнеры будут надежными, а команды — сплоченными и мотивированными.
Пусть 2025 год принесет вам вдохновение для новых проектов, смелость для экспериментов и уверенность в каждом шаге. Желаю вам ярких идей, которые будут менять правила игры, надежных партнеров и команд, движимых общими целями.
Здоровья, процветания и энергии для достижения самых амбициозных целей!
Счастливого Нового года!
Команда Innovation Lab:
Друзья, коллеги, рекламные гении и просто любители котиков! Поздравляем с наступающим 2025 годом!
Уходящий год доказал: позитивный настрой и слаженная командная работа — это не просто модные слова, а ключ к успеху самых амбициозных проектов.
В новом году желаем всем еще больше крутых кейсов и интересных задач, которые будут стимулировать ваш креатив и заставлять вас мурлыкать от удовольствия.
Пусть 2025 год будет полон ярких идей, успешных кампаний и, конечно же, моментов, когда вы сможете расслабиться и насладиться заслуженным отдыхом. Желательно в окружении милых пушистиков!
С Новым годом!
Екатерина Маркова, founder & CEO 19agency84:
Реклама не для всех.
В рекламе год за два — не все выдерживают такой скорости.
В рекламе, что ни год — новый инструментарий, бесконечные обновления, трендовые фишки. Не каждый способен адаптироваться.
Реклама — про ежедневный поиск смыслов, проверку гипотез и тестирование идей. Про расчеты, где много-много цифр. Реклама — это область, где креатив просто обязан дружить с математикой и логикой. А если не дружит — эффективность летит в трубу.
Реклама — это про людей. Она делается людьми и зависит от них. Не всем это нравится.
Реклама — про амбициозных достиженцев. Про тех, кто хочет делать крутые проекты и получать награды на фестивалях, про тех, кто хочет войти в историю. А хотят не все.
Реклама — это американские горки. Никогда не знаешь, какой сюрприз тебя ждет за поворотом.
Реклама — это про меня.
Реклама — это про нас, 19agency84.
Иван Дергачев, co-founder The Clients :
Единственное, что можно предсказать о креативе в 2025 — это то, что его невозможно предсказать. И именно поэтому мы его так любим.
Антон Черноталов, CEO E-Promo Group:
Этот год был для нас особенным — E-Promo Group исполнилось 20 лет. Два десятилетия в диджитале, и мы уверенно движемся вперед, внедряем новые решения и идеи, создаем и используем возможности для развития рынка. Время не стоит на месте, и в мире, где диджитал становится основой, мы, коллеги, творим будущее!
Принято считать, что взрослые не верят в чудеса, а ставят цели и достигают их. Мы же говорим, что волшебству есть место в сердце даже самого серьезного CEO. Пусть 2025 год будет полон приятных сюрпризов, а чудеса поджидают в самых неожиданных местах!
Команда *feedstars:
С наступающим Новым годом! Мы в *feedstars желаем вам радости, счастья и множества приятных моментов.
В преддверии этого волшебного времени мы хотим напомнить о важности хороших манер и этикета (нет, мы не про новую этику). А также подарить небольшой стишок, который поможет сделать ваши новогодние встречи еще более приятными. Желаем вам чудесного праздника и вдохновения в новом году!
Команда JAMI LUP:
Команда JAMI LUP поздравляет всех с наступающим Новым 2025 годом!
В мире, где все стало контентом, важно замечать главное — моменты, которые хочется сохранить.
Пусть новый год будет полон ярких кадров, необычных историй и настоящих эмоций. А мы, как всегда, поможем сделать их незабываемыми.
С теплом, JAMI LUP.
Юлия Долгова, CEO JAMI LUP:
Дорогие коллеги, партнеры и друзья!
Уходящий год был ярким, насыщенным и полным вызовов, которые мы вместе успешно преодолевали. Мы видим, как индустрия меняется и адаптируется к новым реалиям, и я горжусь, что JAMI LUP остается частью этих изменений, двигая рынок вперед.
Хочу пожелать всем в наступающем 2025 году вдохновения, творческой энергии и успешных проектов. Пусть ваши идеи находят отклик, а результаты работы приносят гордость и удовлетворение!
Давайте вместе продолжать создавать уникальный и значимый контент, который помогает брендам становиться ближе к своим аудиториям.
С Новым годом!
Команда TRIBE:
С Новым годом, дорогие коллеги, клиенты, подрядчики, фрилансеры, доставщики и, конечно же, бухгалтерия!
С Новым годом всех, кто, так или иначе, имеет отношение к суровому и в то же время неповторимо красивому русскому диджиталу.
В преддверии праздника мы хотим подарить праздничное приключение — наше особенное аудиопутешествие, созданное с любовью и заботой, в коллаборации с крутейшими ребятами из MADS. Включите звук и окунитесь в атмосферу домашнего уюта, почувствуйте аромат мандаринов и предвкушение праздника.
Это наш способ выразить вам благодарность за то, что вы есть, за то, что мы все вместе создаём самые крутые проекты и первыми запускаем самые крутые продукты, за то, что нам всем есть чем гордиться!
Мы желаем всем командам смелых идей, ярких успехов и покорения новых вершин в 2025 году!
С теплом и признательностью, команда TRIBE.
Владислав Овчинников, генеральный директор Solta:
Друзья, коллеги, партнеры!
Подходит к концу сложный, очень динамичный и вместе с тем очень интересный и яркий год. Год новых правил, новых условий, новых проектов и новых решений. И вместе с тем это год крутых и профессиональных команд, год несгибаемых предпринимателей и стрессоустойчивых финансовых директоров.
Это ваш год, дорогие друзья!
От лица всей команды Solta я желаю вам еще более яркого и более интересного нового года! Но пусть он будет насыщен не только задачами и решениями, проектами и прорывами, но теплотой и любовью ваших близких!
Александр Данилов, генеральный директор TopTraffic:
Дорогие друзья! От всей души и от лица нашей дружной международной компании TopTraffic хочу поздравить вас с наступающим Новым годом!
Пусть этот год принесет нам всем больше радости, гордости от успехов, новых вершин и горизонтов и, конечно же, мирного неба над головой.
Желаем вам крепкого здоровья — физического и ментального — верных друзей, надежных партнеров, ярких проектов и впечатлений. А мы, со своей стороны, приложим все усилия, чтобы сделать наше сотрудничество приятным и эффективным!
Сергей Комаров, управляющий директор Nectarin:
Огромное спасибо всем нашим клиентам за этот год! Он был ярким и успешным для всех нас. Да, местами было жарко, но иначе в год Дракона быть не могло. Главными драйверами уходящего года стали изменения, внутренние и внешние. Именно они привели к нужному всем нам результату.
Желаю всем в наступающем году сохранить успешный тренд Дракона и дополнить его мудростью и выдержкой Змеи. Все это нам точно понадобится в стартующем совсем скоро 2025.
Всем непробиваемого иммунитета, удачи, благополучия и ярких впечатлений в новом году!
Всеволод Шеховцев, СЕО агентства Апрель:
Дорогие, друзья!
2024 год принес нам не только новых клиентов, но и массу возможностей, ярких идей и вызовов. Мы удвоили численность команды и справились с множеством интересных и сложных задач.
В 2025 году желаем всем побольше проектов, которые приносят не только результаты, но и радость. А если вдруг потребуется поддержка, агентство «Апрель» всегда готово помочь и поделиться опытом. Пусть ваши идеи воплощаются с легкостью и вдохновением, наполняя каждый день новыми достижениями.
С Новым годом!
Команда Depot:
В Depot есть традиция под Новый год дарить сладкие подарки детям коллег. В этом году мы вместе с коллегами из «Четыре Лапы» задумались, что оставлять без подарков хвостатых малышей несправедливо, ведь они дарят нам свою любовь каждый день.
Совместно с сетью зоомагазинов «Четыре Лапы», для которой Depot проводило масштабный ребрендинг в 2022 году, агентство поздравило с Новым годом питомцев сотрудников.
Команда FABULA & Shchi желает в новом году не пропустить хорошую рекламу!
Команда AO «Телекомпания НТВ»:
Коллеги, поздравляем с Новым годом!
Желаем в новом году вдохновляющих историй, ярких сюжетов и настоящих героев! Как в сериалах НТВ.
Обнимаем, команда НТВ. С наступающим!