С Новым годом! Встречаем 2025-ый с лидерами рекламной индустрии

Команда Telega.in:

Мы желаем, чтобы в 2025 году Telegram продолжал расти и укреплять свои позиции как ключевая платформа для продвижения. Пусть объем рекламного рынка в Telegram стремительно увеличивается, а доля нативной рекламы в маркетинговых бюджетах растет с каждым днем.

Мы хотим видеть, как новые форматы рекламы запускаются легко и эффективно, креативы цепляют внимание с первого взгляда и остаются в сердцах, вовлеченность уверенно растет, а CPV падает. Пусть бренды, словно по волшебству, находят свою аудиторию быстро и точно. А мы сделаем все, чтобы им в этом помочь!

И пожалуйста, пусть роботы продолжают брать рутину на себя, но оставляют нам креатив — это наша суперсила!

С любовью и верой в волшебство, команда Telega.in.