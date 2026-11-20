19 ноября в кинотеатре «Художественный» состоялась конференция МТС Ads. Выдерживая стилистику площадки, через метафору кино говорили о том, что рекламному рынку «нужна режиссерская версия фильма вместо отдельных роликов». Эксперты отметили, что рынок устал от фрагментации, бюджеты требуют сквозной аналитики, а SMS и инфлюенс-маркетинг переходят в категорию измеримых performance-инструментов. Делимся основными тезисами с мероприятия.

Смена декораций

Коммерческий директор МТС Ads Артем Пуликов открыл деловую программу паблик-током «Смена декораций: где рынок, а где мы». Приглашенные эксперты из VK, «Авито» и OZON согласились с тем, что количество крупных экосистем на рынке не растет, но они становятся плотнее и сложнее. Тем временем аудитории крупных площадок (VK, «Авито», Ozon, МТС и др.) пересекаются все сильнее. При этом бюджеты топ-150 рекламодателей сократились на 11% в первом полугодии 2026 года, а стоимость результата в диджитале выросла на 17%. Пока пользователь распределяет внимание между Telegram, YouTube, соцсетями и маркетплейсами, рекламодатель вынужден работать в условиях жесткого регулирования.

По словам экспертов МТС, главный вопрос, который стоит перед рынком — «Как объединить возможности разных рекламных сред?» И ответом на него может стать расширение пула партнеров. Ответом на этот вызов стало обьединение площадок МТС Ads, VK и Avito в инструмент «Маркетолог 2.0» — рекламный кабинет для управления кампаниями в «Авито Рекламе», «VK Рекламе» и Telegram Ads.

Кроме новинок поговорили и о проверенной временем классике — SMS. Исполняющий обязанности директора по развитию маркетинговых технологий МТС Ads Максим Синяков рассказал о том, что трансформация этого канала происходит по трем ключевым направлениям. Во-первых, это прозрачность: бизнес должен четко видеть, что реально происходит с сообщением на всем пути — от отправки до открытия. Во-вторых, измеримость: оценка эффективности должна строиться не на объемах трафика, а на бизнес-результате, то есть на конверсиях в целевое действие (CPA/CPL). И в-третьих, интеллектуальность: рекламодателю важно понимать, какое именно сообщение, в какой момент и какой аудитории принесет максимальную пользу.

SMS перешел в категорию полноценных performance-инструментов, подчиняющихся законам Digital.

На большом экране

Генеральный директор MTC Ads Premium Video Александра Стрелкова и заместитель директора по цифровым продажам и глобальному партнерству Xiaomi Девон Чжан рассказали о том, как большой экран превратился в измеримый канал с полной воронкой, от показа до покупки.

По словам Девона Чжана, мир переживает «возвращение большого экрана», но уже в цифровом формате. В США 49,6% времени просмотра ТВ приходится на стриминг, а более 75% рекламных бюджетов линейного ТВ стремительно мигрируют в CTV. На крупных рынках реклама на Connected TV растет двузначными темпами: в США (+15,6%), Китае (+11,5%), Франции (+24,7%). При этом в России 60,6 млн умных телевизоров (+11,6% за год), а до 80% просмотров в онлайн-кинотеатрах приходится на большие экраны. При этом на CTV пока приходится не более 5% всех видеобюджетов вместе с эфиром — это главная точка роста.

«Особенность большого экрана — отложенный эффект: между контактом с роликом на телевизоре и покупкой проходит в среднем более пяти дней. В отчетах по последнему клику видна только транзакция в приложении или на ритейл-площадке, а вклад большого экрана теряется. Но и его можно измерять», — отметила Александра Стрелкова.

От сценария — к доверию

Если технологические платформы решают задачу объединения данных и инвентаря, то за формирование лояльности и доверия аудитории отвечает инфлюенс-маркетинг. «В современном медиапространстве блогеры перестают быть просто рекламными носителями и превращаются в героев, которым зритель доверяет», — отметила Марина Кондрашова, генеральный директор Getblogger и подтвердила заявление данными собственных исследований.

Например, в категории «Тревел» блогерам доверяют 62% аудитории, в «Образование» — 55% аудитории, в «Кулинарии» — 49%. При этом 73% респондентов заявили, что готовы покупать товары, которые рекламируют виртуальные блогеры, а 69% прогнозируют рост рекламы с использованием искусственного интеллекта. Однако, по словам спикера, главный сдвиг происходит не столько в технологиях, сколько в самом подходе к планированию кампаний.

«Брендам больше не нужны разовые интеграции. Сегодня ключевой запрос — это создание больших объемов нативного контента, который можно переиспользовать. Неслучайно 43% экспертов (по данным Трендбука АРИР, 2026) называют контент-заводы и UGC главными драйверами роста рынка. Однако для того чтобы инфлюенс-маркетинг работал как часы, необходима системная инфраструктура. Для нас важный шаг в этом направлении — объединение усилий Getblogger и партнерской сети МТС. На одной платформе собираются все источники CPA-трафика: от самих блогеров и веб-мастеров до промокодных витрин, кешбэк-сервисов и экосистемы», — сказала Марина Кондрашова.

В главных ролях

В условиях, когда бюджеты рекламодателей сжимаются, а стоимость контакта растет, участники рынка больше не могут позволить себе действовать вслепую. Ответом на эти вызовы становится объединение данных и технологий в единый контур, где каждый вложенный рубль работает на измеримый результат.

Индустрия движется к модели, где искусственный интеллект берет на себя рутину по оптимизации ставок и подбору аудитории, а человеческое доверие и качественный контент становятся главными валютами. В главной роли — рекламодатель, который может управлять полным циклом коммуникации, видя результат каждого контакта в единой системе координат.