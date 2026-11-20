С 16 по 17 декабря в Москве пройдет Meet Global MICE Congress (MGMC) — международный конгресс для тех, кто организует бизнес-мероприятия, развивает туристические дестинации и работает с корпоративными заказчиками. Участников ждет деловая программа с выступлениями ведущих российских и зарубежных спикеров, а также встречи с потенциальными партнерами из MICE-индустрии.

Главная тема конгресса в этом году — «Анатомия успеха в деловом туризме: от идеи и инструментов к осязаемым результатам». Программа мероприятия разделена на четыре тематических трека: «ДНК делового туризма» (MICE DNA), «Лаборатория делового туризма» (MICE LAB), «Пульс делового туризма» (MICE PULSE) и «Мастерская делового туризма» (MICE BRAIN). Среди спикеров — директор департамента административных сервисов Фонда «Сколково» Надежда Клебанова и вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин.

Особое внимание в деловой программе уделят маркетингу дестинаций. Сегодня города и регионы конкурируют за право принимать международные события. При этом современной инфраструктуры уже недостаточно, чтобы заинтересовать крупного заказчика. На первый план выходят узнаваемость города, его культурные особенности и то, насколько интересно он может себя представить для гостей. Этой теме посвятят сессию «Брендинг направлений делового туризма: как культурный код создает глобальный спрос?». Участники узнают, как превратить местную культуру, историю и традиции в преимущества, способные привлечь организаторов международных мероприятий.

В программе также заявлены сессии об архитектуре впечатлений и экономике данных. Участники разберут, как удерживать внимание аудитории, повышать лояльность к бренду и оценивать эффективность мероприятий с помощью аналитики. Помимо деловой программы, гости смогут лично пообщаться с представителями MICE-индустрии из более чем сорока стран.

Анастасия Попова, первый заместитель генерального директора по развитию делового туризма и конгрессно-выставочной деятельности «Мостуризма»: Главная ценность конгресса — это международная аудитория, такой широкой географии спикеров и экспонентов нет ни на одном российском отраслевом событии. Для представителей креативных индустрий, маркетологов, специалистов по медиа и PR — это возможность посмотреть на продвижение территорий через опыт коллег из разных стран и найти работающие инструменты для решения конкретных задач. Как сделать город узнаваемым для международной аудитории? Как превратить его культурные особенности в конкурентное преимущество? Как оценить, действительно ли маркетинговые усилия помогают привлекать новые события и партнеров? На конгрессе эти вопросы можно будет обсудить с экспертами и представителями индустрии, а главное — обменяться практиками, которые уже работают на разных рынках.

В мероприятии предусмотрено несколько форматов участия. Можно приехать в качестве посетителя и побывать на интересующих сессиях. Тем, кто хочет заранее договориться об общении с конкретными партнерами, доступен формат с системой предварительного назначения встреч. Открыта отдельная регистрация на четыре интерактивных тренинга:

«Антикризисное управление в деловом туризме» (Т. Спрунова).

«От X до Z: деловой туризм через призму поколений» (Е. Яковлева).

«Экспансия на зарубежные рынки делового туризма» (С. Сибанбаева).

«Нестандартные подходы к организации мероприятий» (В. Вахтангишвили).

Meet Global MICE Congress 2026 пройдет с 16 по 17 декабря в Конгресс-центре ЦМТ в Москве. Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно до 5 декабря.