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21.01.2025 в 11:00

В России в четвертом квартале 2024 года упал объем выданных потребкредитов

Количество займов также сократилось

В четвертом квартале прошлого года объем выданных потребительских кредитов в России сократился на 51,4% по сравнению с третьим кварталом и составил 0,79 трлн руб. Это самый низкий квартальный показатель за весь 2024 год, пишет ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Число выданных потребительских кредитов в России снизилось за четвертый квартал на 40%, до 5,28 млн. Больше всего кредитных средств было выдано в Москве (71 млрд руб.), Подмосковье (46,8 млрд руб.), Краснодарском крае (31,1 млрд руб.), Свердловской области (27,8 млрд руб.) и Санкт-Петербурге (27,7 млрд руб.).

Сильнее всего объем выданных кредитов сократился в Якутии (на 56,6%), Красноярском крае (на 54,9%), Новосибирской (на 54,6%) и Тюменской (на 54,5%) областях. Также показатель снизился в Пермском крае (на 54,2%), Санкт-Петербурге (53,4%) и Москве (52%).

В НБКИ отметили, что падение выдачи потребительских кредитов произошло на фоне жесткой денежно-кредитной политики Центробанка. В октябре 2024 года регулятор повысил ключевую ставку до 21% годовых и оставил ее на этом уровне на декабрьском заседании.

Накануне сообщалось, что россиянам начислили больше 600 млрд руб. процентов по кредитам. Причиной стали высокие ставки на рынке.

кредиты НБКИ
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