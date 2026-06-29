Последний день Cannes Lions 2026: ролики года, титановые идеи и реклама, которая меняет мир

Финальный день «Каннских львов» традиционно отличается от остальных. Если в предыдущие дни жюри выбирало самые сильные идеи внутри отдельных дисциплин, то здесь награждают проекты, которые выходят далеко за рамки рекламы.

В центре внимания — социальные изменения, устойчивое развитие, реальные инновации и работы, меняющие целые категории бизнеса. Именно сегодня вручают Titanium Lions — пожалуй, самую престижную награду фестиваля, которую получают идеи, создающие новые правила игры для всей индустрии. А завершает неделю Film Lions — категория, с которой в 1954 году началась история «Каннских львов» и которая до сих пор считается главной наградой для рекламного кино.

Titanium Grand Prix: HAVEN

Бренд: Suncorp Insurance

Агентство: Leo Australia

Страховая компания Suncorp решила изменить саму роль страхования — не возмещать ущерб после стихийного бедствия, а помогать предотвратить его заранее.

Для этого бренд запустил платформу Haven, где любой житель Австралии мог ввести свой адрес и посмотреть персонализированное видео, в котором его собственный дом «разговаривал» с хозяином. После этого пользователь получал индивидуальные рекомендации по защите жилья — например, установить противопожарные сетки, укрепить крышу или загерметизировать полы.

Кейс получил Titanium Grand Prix за переосмысление страхового бизнеса: вместо продажи полисов компания предложила сервис, который помогает снизить риск катастроф еще до их наступления.

Titanium Lions: THE LEGACY OF VIRGINIA GIUFFRE

Бренд: Virginia Giuffre

Агентство: Dini von Mueffling Communications

Проект посвящен наследию Вирджинии Джуффре — одной из первых женщин, публично рассказавших о сексуализированном насилии и торговле людьми, связанных с окружением Джеффри Эпштейна. После ее смерти в 2025 году команда Dini von Mueffling Communications помогла семье выстроить коммуникацию вокруг ее истории.

Центральной частью кампании стала посмертная книга Nobody's Girl, а также масштабная PR-работа, направленная на сохранение общественного внимания к теме эксплуатации и поддержки пострадавших.

Жюри отметило проект за то, что коммуникация стала инструментом защиты репутации семьи и продолжения общественно значимого разговора далеко за пределами новостной повестки.

Titanium Lions: OREO COWS

Бренд: Oreo

Агентство: VML

Кейс Oreo, уже получивший награды в других категориях фестиваля, отметили и Titanium Lion. В центре истории — галловейские поясные коровы, чей черно-белый окрас удивительно напоминает знаменитое печенье.

Бренд построил вокруг этого совпадения короткометражный фильм о мексиканском фермере, который пытается доказать окружающим, что его «Oreo-коровы» существуют на самом деле. Историю поддержали специальным дизайном бутылок молока, повторяющим характерный рисунок животных и еще раз напоминая о классическом сочетании Oreo с молоком.

Жюри отметило проект за то, как простое наблюдение из реальной жизни превратилось в масштабную креативную платформу, объединившую сторителлинг, упаковку и бренд-опыт.

Titanium Lions: EXPEDITION IMPOSSIBLE

Бренд: Columbia Sportswear

Агентство: adam&eve\TBWA

Один из самых обсуждаемых кейсов фестиваля получил и Titanium Lion. Columbia Sportswear пообещала передать все свои активы тому, кто сможет дойти до края Земли и доказать, что наша планета плоская.

Чтобы избежать юридических лазеек, организаторы отдельно прописали, что краем Земли считается бесконечный обрыв в бездну. После этого кампания начала «партизанскую» жизнь на форумах плоскоземельщиков, где бренд всерьез призывал участников доказать свою правоту.

За абсурдной механикой скрывалось простое продуктовое сообщение: экипировка Columbia настолько надежна, что в ней можно отправиться хоть на край света. Именно способность превратить интернет-мем в масштабную культурную кампанию принесла проекту Titanium Lion.

Titanium Lions: 600K NETWORK

Бренд: Comando Con Venezuela

Агентство: Rainbow Lobster

Политический кейс, который жюри отметило Titanium Lion за нестандартное использование технологий в общественной кампании.

Перед президентскими выборами в Венесуэле команда проекта создала систему, позволившую собрать и проверить сотни тысяч официальных протоколов голосования с помощью QR-кодов. Полученные данные использовались для независимой проверки итогов выборов и стали частью публичной дискуссии о прозрачности избирательного процесса.

Один из самых резонансных кейсов фестиваля, хотя и заметно выбивается из привычных для Канн коммерческих проектов.

Grand Prix Sustainable Development Goals: PAID SICK LEAVE FOR COWS

Бренд: Too Good Foods

Агентство: The Partnership Agency

В Кении многие фермеры не могут позволить себе перестать продавать молоко, даже когда коровы проходят лечение антибиотиками. Из-за этого лекарства попадают в пищевую цепочку, а сами животные не успевают полностью восстановиться.

Too Good Foods предложила простое решение: компенсировать фермерам стоимость молока, которое приходится утилизировать во время лечения, а также выплачивать деньги за каждый день, пока заболевшая корова не вернется к нормальному производству.

Так бренд устранил экономическую причину проблемы, одновременно повысив безопасность молочной продукции и поддержав небольшие фермерские хозяйства. Именно за системный подход к устойчивому развитию проект получил Grand Prix в категории Sustainable Development Goals.

Gold Sustainable Development Goals & Glass: The Lion for Change: THE MĀORI ROLL CALL

Бренд: Whānau Ora

Агентство: Motion Sickness

Проект превратил обычную перепись населения Новой Зеландии в кампанию за политическое представительство народа маори. Согласно местному законодательству, чем больше людей зарегистрируются в специальном маорийском избирательном списке, тем больше мест смогут получить представители коренного народа в парламенте.

С помощью масштабной кампании в наружной рекламе, видео и цифровых медиа авторам удалось превратить регистрацию в символ национальной гордости. В результате число участников маорийского списка выросло впервые за более чем два десятилетия, что привело к увеличению представительства маори в парламенте.

Кейс получил золото сразу в двух категориях — Sustainable Development Goals и Glass: The Lion for Change.

Gold Sustainable Development Goals: THE PERIOD UNIFORM

Бренд: Somos Martina

Агентство: Serviceplan Germany

Во многих странах Латинской Америки девочки регулярно пропускают школу из-за отсутствия средств менструальной гигиены и страха «протечь». Вместо очередной информационной кампании бренд Somos Martina предложил изменить саму школьную форму.

В обязательный комплект одежды интегрировали многоразовое впитывающее белье, благодаря чему ученицы смогли продолжать посещать занятия без дополнительных расходов и чувства дискомфорта.

Жюри отметило проект как пример того, как небольшое изменение привычного продукта может устранить системный барьер для образования.

Grand Prix Glass: The Lion for Change: NIGRUM CORPUS

Бренд: IDOMED & Instituto Yduqs

Агентство: Artplan

Один из самых обсуждаемых социальных кейсов последних лет вновь оказался среди главных победителей Канн. Медицинские институты создали анатомический атлас Nigrum Corpus, в котором расизм в здравоохранении рассматривается как системная проблема, влияющая на качество диагностики и лечения.

Пособие помогает будущим врачам распознавать скрытые предубеждения в медицинской практике — от недооценки симптомов у темнокожих пациентов до различий в назначении лечения и дозировок препаратов.

Проект получил Grand Prix Glass: The Lion for Change за вклад в борьбу с неравенством в системе здравоохранения через медицинское образование.

Film Grand Prix: CAN I GET A SIX PACK QUICKLY? / HOW CAN I COMMUNICATE BETTER WITH MY MOM?

Бренд: Claude

Агентство: Mother

В этом году жюри Film Lions присудило сразу два Grand Prix одной кампании Anthropic для Claude. Оба ролика построены на простой, но очень точной мысли: разговор с ИИ — не место для рекламы.

В первом герой спрашивает, как быстро накачать пресс, но получает навязчивую рекламу стелек для увеличения роста. Во втором пользователь просит совета, как наладить отношения с мамой, однако диалог неожиданно прерывается рекламой дейтинг-приложения.

Кампания вышла к Супербоулу и стала манифестом против рекламного шума в ИИ-сервисах. Финальная фраза обоих фильмов звучит одинаково: «Для рекламы есть время и место. Ваши разговоры с ИИ — не одно из них». Именно эта идея принесла Claude сразу два Grand Prix в Film Lions.

Film Gold: A TIME AND A PLACE

Бренд: Claude

Агентство: Mother

Золото в Film Lions получила и третья часть этой же кампании. В ролике молодая предпринимательница просит ИИ помочь с открытием собственного бизнеса. Claude начинает составлять подробный бизнес-план, но в самый разгар разговора внезапно переключается на рекламу бухгалтерского сервиса, о котором никто не спрашивал.

Так Mother показывает, насколько абсурдной может стать модель ИИ с рекламными интеграциями: вместо беспристрастной помощи пользователь получает коммерческие рекомендации, продиктованные интересами рекламодателей.

Film Gold: NO PROJECT WITHOUT DRAMA

Бренд: Hornbach Baumarkt

Агентство: Heimat\TBWA

Hornbach превратил обычный ремонт ванной комнаты в настоящую театральную постановку. Пока героиня сталкивается с потопом, протечками и другими бытовыми неудачами, за её приключениями буквально наблюдает античный хор, превращая каждую проблему в эпическую драму.

Film Gold: I THINK OF YOU (DYING)

Бренд: Life360

Агентство: Alto

Мрачная комедия в формате мини-мюзикла рассказывает о маме, которая каждый раз, когда дочь выходит из дома, начинает представлять самые нелепые и жуткие сценарии ее гибели — от нападения аллигаторов до похищения преступниками.

Абсурдные фантазии оказываются гиперболой вполне реального чувства: родительской тревоги. Так Life360 вместо рассказа о функциях приложения показывает эмоциональную причину, по которой людям нужен сервис семейной геолокации и безопасности. Кампания быстро стала вирусной и принесла бренду резкий рост узнаваемости.

Film Gold: BASED ON A TRUE STORY

Бренд: Missing People

Агентство: BBH

Благотворительная организация Missing People решила высмеять бум жанра тру-крайм. В ролике сценаристы обсуждают исчезновения людей так, будто выбирают сюжет для очередного сериала: спорят о драматургии, рейтингах и «интересных поворотах».

Главный твист заключается в том, что все истории в фильме реальны. Кампания напоминает: за каждым популярным документальным сериалом стоят настоящие семьи, которые продолжают жить с трагедией, а не персонажи для развлечения зрителей. Одновременно проект запустил хартию Responsible Narratives, призывающую авторов ответственнее рассказывать реальные истории.

Film Gold: BULLET MACHINE

Бренд: La Unión Newspaper & ARTICLE 19

Агентство: Grey

После убийства журналистов мексиканская газета La Unión столкнулась с тем, что преступники пытались заставить редакцию замолчать. В ответ совместно с ARTICLE 19 был создан проект Bullet Machine.

Ролик рассказывает о машине, которая превращает изъятые у преступников пули в металлические литеры для печатного станка. Из предметов, которые должны были заставить журналистов молчать, начали печатать новые газетные статьи о коррупции, преступности и свободе слова.

Проект буквально превратил оружие цензуры в инструмент журналистики, за что и получил золото Film Lions.

Film Gold: HOPE / MORNINGS / PICKY / AWAKE

Бренд: IKEA

Агентство: TRY

Серия из четырех короткометражных фильмов продолжает новую платформу IKEA, которая отказывается от идеализированных интерьеров в пользу реальной жизни.

Каждый ролик посвящен знакомым бытовым ситуациям: беспорядку по утрам, капризным детям, бессонным ночам и маленьким семейным драмам. Вместо того чтобы делать мебель главным героем, IKEA показывает, что дом — это прежде всего люди, со всеми их привычками, несовершенствами и эмоциями.

Именно эта честная интонация и отказ от «каталожной» эстетики принесли кампании сразу несколько наград в категории Film.

На этом «Каннские львы — 2026» подошли к концу. За неделю фестиваль вновь показал, что современная реклама перестала ограничиваться роликами и билбордами. Сегодня бренды создают сервисы, меняют продукты, влияют на законодательство, помогают решать социальные проблемы и становятся частью массовой культуры.