23.03.2026 в 12:45

Портал «Рамблер» добавил диалоги с новостным ИИ-помощником

Пользователи получили возможность задавать вопросы по каждой новости и получать ответы со ссылками на первоисточники в СМИ

1

Портал «Рамблер» представил диалоговый интерфейс новостного ИИ‑помощника. Теперь пользователи могут задать вопрос в чате и получить развернутый ответ без необходимости искать информацию самостоятельно. Об этом Sostav сообщили в медиахолдинге Rambler&Co.

Интерфейс доступен на главной странице портала в разделе «Что нужно знать сейчас» и в интерактивном окне внизу новостных материалов. ИИ‑помощник проверяет сведения и формирует справку на основе данных федеральных СМИ со ссылками на первоисточники.

Пользователи могут уточнять текущие события, задавать вопросы о сложных темах или просить объяснения простым языком. Такой подход упрощает получение достоверной информации и сокращает время на проверку новостей, отметили в компании.

Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co:

Мы хотим, чтобы новости больше не вызывали тревожность и вопросы — правда или фейк. Зачем скроллить десятки материалов и искать, если можно просто уточнить в любой удобной форме. Мы сделали диалогового ИИ‑помощника, чтобы можно было спросить и сразу получить верифицированный ответ с пруфами. «Рамблер» берет на себя проверку фактов, сбор ссылок и объяснение контекста, а пользователь получает короткий, понятный ответ без лишнего шума. Не нужно тратить время на поиски и лишние переживания — достаточно просто спросить.

Представители портала отметили, что запуск диалогового ИИ‑помощника стал шагом в развитии «Рамблера» как LLM-платформы и сочетает формат новостного портала с функциональностью персонального помощника.

Напомним, «Рамблер» запустил помощника по новостям на базе ИИ в декабре 2025 года.

