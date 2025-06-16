Porsche не смог продать три дочерних предприятия в России

В штаб-квартире немецкого Porsche объяснили, что не покинули российский рынок из-за сложностей с продажей активов. Об этом сообщает Autonews.

У Porsche AG в России по-прежнему есть три дочерних предприятия: Porsche Russia, Porsche Center Moscow и PFS Russia. С продажей этих активов компания испытывает сложности.

«Все попытки продать эти компании пока не увенчались успехом», — пояснил руководитель отдела корпоративных коммуникаций Porsche AG Маттиас Раутер.

При этом компания остановила официальные поставки машин в Россию после начала военной операции на Украине. Решение объяснялось «большой неопределенностью и текущими потрясениями».

Ранее генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский отмечал, что автомобильные бренды, ушедшие с российского рынка, вернутся не раньше 2027 года. Сначала следует ждать массовые модели, а потом и премиум бренды, такие как BMW, Mercedes-Benz и Porsche.