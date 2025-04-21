Ушедшие автомобильные бренды вернутся в РФ не раньше 2027 года

Автомобильные бренды, ушедшие с российского рынка, вернутся в страну не раньше 2027 года, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление генерального директора ГК «Автодом» Андрея Ольховского.

Сначала на российский рынок вернутся массовые модели, которые будут неинтересны богатым людям. А премиум бренды, такие как BMW, Mercedes-Benz и Porsche, вернутся позднее.

«Никто в очереди не стоит, автомобили, которые могли быть предназначены для России, еще надо омологировать (адаптировать), и на это требуется время», — сообщил эксперт.

Ольховский отмечает, что средний и массовый сегмент занят китайскими автомобилями, из-за чего может случится ценовая война или война технологий. При этом увеличится выбор автомобилей, а у клиентов будет возможность получить дополнительные скидки.

В 2024 году китайские автопроизводители значительно увеличили расходы на рекламу вне дома. По данным экспертов Russ, в пятерку лидеров по темпам роста медиабюджетов вошли бренды GAC, Haval, Chery и Jetour. Так, Chery Automobile потратил на рекламу 3,6 млрд.руб.