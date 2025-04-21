Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Fest Keys

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
21.04.2025 в 06:10

Ушедшие автомобильные бренды вернутся в РФ не раньше 2027 года

Потребуется время для адаптации машин под российский рынок

1

Автомобильные бренды, ушедшие с российского рынка, вернутся в страну не раньше 2027 года, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление генерального директора ГК «Автодом» Андрея Ольховского.

Сначала на российский рынок вернутся массовые модели, которые будут неинтересны богатым людям. А премиум бренды, такие как BMW, Mercedes-Benz и Porsche, вернутся позднее.

«Никто в очереди не стоит, автомобили, которые могли быть предназначены для России, еще надо омологировать (адаптировать), и на это требуется время», — сообщил эксперт.

Ольховский отмечает, что средний и массовый сегмент занят китайскими автомобилями, из-за чего может случится ценовая война или война технологий. При этом увеличится выбор автомобилей, а у клиентов будет возможность получить дополнительные скидки.

В 2024 году китайские автопроизводители значительно увеличили расходы на рекламу вне дома. По данным экспертов Russ, в пятерку лидеров по темпам роста медиабюджетов вошли бренды GAC, Haval, Chery и Jetour. Так, Chery Automobile потратил на рекламу 3,6 млрд.руб.

автобренды
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Транспорт
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.